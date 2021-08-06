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Caras novas? São Paulo tem até sábado para fazer alterações na lista de inscritos da Libertadores

Tricolor procurou atacantes no mercado, mas negociações falharam. Time do Morumbi tem praticamente dois dias para incluir um novo atleta na lista da competição continental...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
O São Paulo corre contra o tempo para tentar trazer jogadores novos, principalmente um centroavante, posição carente no elenco. A equipe já tentou Calleri, Benedetto e iniciou conversas com Ignácio Ramírez, uruguaio de 24 anos do Liverpool-URU. De acordo com o regulamento da Libertadores, os clubes tem 72 horas antes do início das quartas de final para fazer a troca de até três atletas da lista de inscritos. Ou seja, o São Paulo tem até sábado a noite para inscrever algum novo jogador na lista da competição intercontinental.
No entanto, segundo apurou o LANCE!, a chance de chegar algum jogador contratado é muito difícil, haja visto o tempo curto para as negociações e o registro de novos atletas. Crespo sofre com a falta de opções no ataque, principalmente com as lesões de Eder e Luciano.
GALERIAAgora é Choque-Rei na Libertadores! Veja os duelos marcantes entre São Paulo e Palmeiras na história
VEJA A TABELA DA LIBERTADORES E SIMULE OS RESULTADOSUma opção viável deve ser o atacante Juan, que viajou com o elenco para as partidas contra Vasco e Athletico-PR. O artilheiro do sub-20 estava na lista de inscritos da Libertadores na primeira fase, mas nas oitavas de fina saiu para dar lugar ao argentino Rigoni. Agora, deve voltar a relação.
O São Paulo volta a jogar pela Libertadores na próxima terça-feira (10), às 21h30, contra o Palmeiras, pela ida das quartas de final da competição. A volta está marcada para o dia 17, no mesmo horário, desta vez no Allianz Parque.

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