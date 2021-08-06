Caras novas? São Paulo tem até sábado para fazer alterações na lista de inscritos da Libertadores

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

O São Paulo corre contra o tempo para tentar trazer jogadores novos, principalmente um centroavante, posição carente no elenco. A equipe já tentou Calleri, Benedetto e iniciou conversas com Ignácio Ramírez, uruguaio de 24 anos do Liverpool-URU. De acordo com o regulamento da Libertadores, os clubes tem 72 horas antes do início das quartas de final para fazer a troca de até três atletas da lista de inscritos. Ou seja, o São Paulo tem até sábado a noite para inscrever algum novo jogador na lista da competição intercontinental.

No entanto, segundo apurou o LANCE!, a chance de chegar algum jogador contratado é muito difícil, haja visto o tempo curto para as negociações e o registro de novos atletas. Crespo sofre com a falta de opções no ataque, principalmente com as lesões de Eder e Luciano.

GALERIAAgora é Choque-Rei na Libertadores! Veja os duelos marcantes entre São Paulo e Palmeiras na história

VEJA A TABELA DA LIBERTADORES E SIMULE OS RESULTADOSUma opção viável deve ser o atacante Juan, que viajou com o elenco para as partidas contra Vasco e Athletico-PR. O artilheiro do sub-20 estava na lista de inscritos da Libertadores na primeira fase, mas nas oitavas de fina saiu para dar lugar ao argentino Rigoni. Agora, deve voltar a relação.