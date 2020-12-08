Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Caragher sobre Paul Pogba e Mino Raiola: 'Os dois são vergonhosos'

Ex-jogador do Liverpool e atual comentarista da imprensa britânica afirma que o meio-campista francês é o atleta mais supervalorizado que já conheceu em toda a vida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2020 às 09:30

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 09:30

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool e atual comentarista, disparou contra Mino Raiola e Paul Pogba aos microfones da “Sky Sports”. O inglês se revoltou após o agente italiano ter declarado na última segunda-feira que a relação do meio-campista francês com o Manchester United havia acabado.
- Se livre dele. Falo há um ano. É o jogador mais supervalorizado que já vi na minha vida. Os dois são vergonhosos. É muito simples. Isso é tudo o que deve acontecer (venda de Pogba). Não sei para onde vai. Quem vai contratá-lo? Eu não entendo.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
O comentarista também afirmou que o camisa seis não é indispensável no time de Solskjaer e que há atletas no elenco que conseguem entregar um bom futebol. Além disso, o ex-atleta afirmou que o Pogba não vale a luta do Manchester United pela permanência do atleta e a relação parece mais desgastada do que nunca em dia de jogo importante contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem de destaque
Como o Paquistão ajudou a mediar cessar-fogo entre EUA e Irã
Imagem BBC Brasil
O que é o lado oculto da Lua e por que é importante estudá-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados