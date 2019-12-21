Jogo no Catar

Capixabas já estão no estádio para ver a final entre Flamengo e Liverpool

O jogo será às 14h30, pelo horário de Brasília. Lá, já é noite. O time carioca e o time inglês disputam o título do Mundial de Clubes
Redação de A Gazeta

21 dez 2019 às 13:52

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 13:52

Flamenguistas capixabas já estão no Estádio Khalifa International para assistir ao jogo entre Flamengo e Liverpool neste sábado (21). O jornalista Vinícius Baptista, de A Gazeta, está em Doha, no Catar, e acompanha a movimentação no local. O jogo será às 14h30, pelo horário de Brasília. Lá, já é noite. O time carioca e o time inglês disputam o título do Mundial de Clubes.
Flamengo venceu o Al-Hilal por 3 a 1 e está na final do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

FICHA DO JOGO

  • Liverpool x Flamengo  
  • Estádio: Khalifa International (Doha, Catar) 
  • Árbitro: Al Jassim Abdulrahman (Catar) 
  • Horário: 14h30 (Horário de Brasília)  
  • Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomes e Robertson; Henderson, Wijnaldum e Shaqiri; Salah, Firmino e Mané. Técnico: Jürgen Klopp. 
  • Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

