Capixabas em campo na final do Brasileiro Sub-20 entre Flamengo e Palmeiras

Yuri e Ramon fazem duelo de capixabas na final do Campeonato Brasileiro Sub-20 Crédito: Carlos Alberto Silva e Palmeiras/Divulgação

Flamengo e Palmeiras são duas das principais equipes no cenário nacional e vêm protagonizando disputas de títulos nos últimos anos. O Verdão foi campeão brasileiro em 2018, enquanto o Rubro-Negro faturou o Brasileirão deste ano. Mas o duelo entre os clubes não fica apenas entre os elencos profissionais. Nas categorias de base eles também montaram bons times, e agora se encontram na grande final do Campeonato Brasileiro Sub-20, que acontece neste domingo (01), às 14h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

O torcedor que comparecer ao Klebão também vai poder ver de perto dois jovens talentos capixabas, que vão estar de lados opostos no gramado. O meia-atacante Yuri é o dono da camisa 10 do Flamengo e promete muita disposição para levantar esta taça no quintal de casa. Mas do outro lado, ele terá pela frente o lateral-direito Ramon Rocha, que também promete muito empenho para assegurar esse título para o Palmeiras, que venceu o jogo de ida por 1 a 0 e agora só precisa de um empate para soltar o grito de campeão.

"Sempre que o Flamengo joga aqui é muito bem recebido pela torcida, e eles nos apoiam bastante. Infelizmente agora a gente vem de um placar negativo, mas estamos preparados para reverter e conseguir esse título. O Palmeiras tem uma boa equipe. Eles são fortes como a gente. Temos que entender o jogo para tentar anular o que ele têm de bom e jogar em cima das fraquezas deles", declarou Yuri.

Já do lado do Verdão, Ramon, que é natural de Baixo Guandu, não vê a hora de disputar uma partida no seu Estado. O lateral também espera uma partida equilibrada para sair de campo com o troféu de campeão. "Estou muito feliz com a oportunidade de jogar no meu Estado, onde eu me sinto bem. Será um momento incrível, e vai ficar melhor ainda se eu levantar a taça em casa. A gente sabe o que tem que fazer. Temos que estar equilibrados porque o Flamengo vai vir com tudo. Poderíamos ter ampliado o placar no jogo de ida, mas não conseguimos. Agora vamos consertar alguns erros para aproveitarmos as chances e buscarmos o título", declarou o lateral.