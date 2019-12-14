Capixabas de malas prontas para ver o Flamengo no Mundial

Victor Caldeira, torcedor capixaba que vai conferir o Mundial de Clubes no Catar Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Empolgados com as chances de ver o Flamengo conquistar o bicampeonato do Mundial de Clubes da Fifa, alguns torcedores capixabas já estão de mala, cuia e manto (no caso, a camisa do mengão, é claro!) prontos para viajar para Doha, no Catar. Muitos, inclusive, não aguentam mais segurar a ansiedade na expectativa de ver o clube levantar uma taça que não vem há 38 anos.

O técnico de operação Victor Caldeira é um dos capixabas que embarcam neste sábado rumo ao Oriente Médio. "A ansiedade está grande demais. Não consegui dormir direito à noite. Vou embarcar às 16h e estou acordado desde 6 horas (risos). Vamos lá para ganhar esse bi mundial", avisa, dizendo ser fanático pelo clube da Gávea.

Victor, inclusive, viu de perto a vitoria inesquecível do Flamengo sobre o River Plate na final da Taça Libertadores da América, em Lima (Peru), no final de novembro. "Desde aquele dia, comecei a planejar com a minha família a ida para o Catar. Queria levar a minha esposa (a fisioterapeuta Mariela Borba), porém, a viagem ficaria muito cara e ela aceitou que eu realizasse esse sonho", vira o rapaz.

O traje de Victor para suportar o calor do Oriente Médio já está definido. O rapaz vai apostar na bermuda preta, sunga do flamengo (lógico!), tênis do time e a uma "camisa da sorte", que usou pela primeira vez quando o time rubro-negro venceu o Grêmio por 5x0 nas semifinais da Libertadores. "Um bi mundial em cima do Liverpool é tudo o que o torcedor sonha para o próximo dia 21 de dezembro".

PAIXÃO

Antonello Souza, torcedor capixaba que vai conferir o Mundial de Clubes no Catar Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Outro capixaba que também vai viver o seu "1001 Noites" em Doha é petroleiro Antonello Souza. Fanático pelo clube, ele também viaja neste sábado para curtir o campeonato ao vivo. Antes mesmo da final da Libertadores, ele - que também esteve no Peru - já tinha comprado a passagem para o Catar... E foi com um "esquema das Arábias".

"Encontrei uma promoção em uma companhia aérea que dava o ingresso para a final do campeonato. Só era preciso comprar as passagens. O preço também estava muito em conta. Paguei bem menos do que o valor aplicado na viagem para Lima", comemora.

Antonello garante que também vai levar a bandeira do Espírito Santo para dar sorte. "Vou levar 15 camisas do Flamengo, mas só uma parte da minha coleção. Se der algum problema na viagem, pelo menos não perco tudo", responde, prevenido.

O Fabrício Cypreste é fotógrafo, capixaba, estava na Itália em conexão para chegar a Doha e acompanhar o Mengão. Ir direto estava muito caro, então está enfretando vários voos. Ele vai assistir o jogo da terça e do sábado. Enquanto aguardava no aeroporto, à noite, a temperatura chegou a menos dois graus.

Lembrando que a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa já é na semifinal. Terça-feira (17), às 14h30, enfrenta o Al-Hilal, da Arábia Saudita. A final do campeonato acontece no sábado (21). Quem vencer o jogo do Mengão enfrenta o ganhador de Liverpool e um time ainda a confirmar.