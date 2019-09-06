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Futebol Feminino

Capixabas dão brilho ao clássico entre Flamengo e Corinthians no Klebão

Ana Carla, do Fla, e Gabi Zanotti, do Timão, são duas das estrelas que vão estar em campo pela semifinal do Brasileiro feminino neste domingo (07)
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

06 set 2019 às 17:16

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 17:16

Flamengo e Corinthians orgulham-se de juntos protagonizarem o "Clássico das Multidões" por serem donos das maiores torcidas do Brasil. Neste domingo (08), este jogão terá um capítulo inédito em sua história, quando as duas equipes se enfrentam a partir das 14 horas pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, no Kleber Andrade - será a primeira vez que os rivais se enfrentam no Espírito Santo.   
Ana Carla, do Fla, e Gabi Zanotti, do Timão, são duas das estrelas que vão estar em campo pela semifinal do Brasileiro feminino neste domingo (07) Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo e Bruno Rolo/Agência Corinthians
Mas esse jogo de alcance nacional terá um toque capixaba. O Estado está muito bem representado: pelo lado rubro-negro estará a ponta-esquerda Ana Carla, de 25 anos. No alvinegro, a meia-atacante Gabi Zanotti, de 34 anos. Em comum entre as duas a ansiedade de poder jogar em casa e com o apoio da família.
Há três anos vestindo a camisa do Flamengo, Ana espera ver o Klebão colorido nas cores que caracterizam o time carioca. "A gente sabe que quando se trata de Flamengo, a torcida é diferente. Nos nossos jogos na Gávea, as pessoas sempre comparecem, então espero que os capixabas também nos prestigiem", pediu a jogadora, que terá o apoio da família em peso no estádio.
Sensação semelhante viverá a jogadora do time do Parque São Jorge. Mais experiente, Gabi voltará a atuar no Estado, onde não atua desde 2004. Nem mesmo a possibilidade de encontrar um ambiente mais favorável ao rival diminuiu a empolgação dela para a partida.
"Assim como o flamenguista, também tem corintiano em todo lugar, então tenho a certeza que nossos torcedores vão nos apoiar. Não à toa é conhecida como a "fiel. Mas o que a gente espera mesmo é uma partida equilibrada, pois as duas equipes são qualificadas. Espero que seja um grande jogo e que possamos vencer como já ocorreu na competição", contou a jogadora, que aproveitará o curto período em casa após o jogo para rever os familiares. 
>Flamengo vence o Corinthians na final do Campeonato Brasileiro Sub-17 no Kleber Andrade
Flamengo e Corinthians fazem o jogo de volta no próximo dia 15 (domingo), no Parque São Jorge, em São Paulo, também às 14 horas. Na outra chave da semifinal, Ferroviária e Kindermann lutam pela vaga restante na decisão do Brasileiro.
FLAMENGO X CORINTHIANS
Local: Kleber Andrade (Cariacica)
Horário: 14 horas
Quando: Domingo (08)
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)
Pontos de venda: Bilheteria do estádio, das 8h às 12h

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