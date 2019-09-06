Capixabas dão brilho ao clássico entre Flamengo e Corinthians no Klebão

Flamengo e Corinthians orgulham-se de juntos protagonizarem o "Clássico das Multidões" por serem donos das maiores torcidas do Brasil. Neste domingo (08), este jogão terá um capítulo inédito em sua história, quando as duas equipes se enfrentam a partir das 14 horas pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, no Kleber Andrade - será a primeira vez que os rivais se enfrentam no Espírito Santo. orgulham-se de juntos protagonizarem o "Clássico das Multidões" por serem donos das maiores torcidas do Brasil. Neste domingo (08), este jogão terá um capítulo inédito em sua história, quando as duas equipes se enfrentam a partir das 14 horas pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, no- será a primeira vez que os rivais se enfrentam no Espírito Santo.

Ana Carla, do Fla, e Gabi Zanotti, do Timão, são duas das estrelas que vão estar em campo pela semifinal do Brasileiro feminino neste domingo (07) Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo e Bruno Rolo/Agência Corinthians

a meia-atacante Gabi Zanotti, de 34 anos. Em comum entre as duas a ansiedade de poder jogar em casa e com o apoio da família. Mas esse jogo de alcance nacional terá um toque capixaba. O Estado está muito bem representado: pelo lado rubro-negro estará a ponta-esquerda Ana Carla, de 25 anos. No alvinegro,, de 34 anos. Em comum entre as duas a ansiedade de poder jogar em casa e com o apoio da família.

Há três anos vestindo a camisa do Flamengo, Ana espera ver o Klebão colorido nas cores que caracterizam o time carioca. "A gente sabe que quando se trata de Flamengo, a torcida é diferente. Nos nossos jogos na Gávea, as pessoas sempre comparecem, então espero que os capixabas também nos prestigiem", pediu a jogadora, que terá o apoio da família em peso no estádio.

Sensação semelhante viverá a jogadora do time do Parque São Jorge. Mais experiente, Gabi voltará a atuar no Estado, onde não atua desde 2004. Nem mesmo a possibilidade de encontrar um ambiente mais favorável ao rival diminuiu a empolgação dela para a partida.

"Assim como o flamenguista, também tem corintiano em todo lugar, então tenho a certeza que nossos torcedores vão nos apoiar. Não à toa é conhecida como a "fiel. Mas o que a gente espera mesmo é uma partida equilibrada, pois as duas equipes são qualificadas. Espero que seja um grande jogo e que possamos vencer como já ocorreu na competição", contou a jogadora, que aproveitará o curto período em casa após o jogo para rever os familiares.

Flamengo e Corinthians fazem o jogo de volta no próximo dia 15 (domingo), no Parque São Jorge, em São Paulo, também às 14 horas. Na outra chave da semifinal, Ferroviária e Kindermann lutam pela vaga restante na decisão do Brasileiro.

FLAMENGO X CORINTHIANS

Local: Kleber Andrade (Cariacica)

Horário: 14 horas

Quando: Domingo (08)

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)