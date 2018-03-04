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Capixabão: Desportiva e Serra ficam no empate e disputa pelo G4 esquenta

Partida aconteceu na tarde deste sábado, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica

Publicado em 03 de Março de 2018 às 21:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 21:45
A Desportiva deixou escapar por entre os dedos a chance de se classificar às semifinais do Capixabão. Na tarde deste sábado (3), a Locomotiva Grená vencia o clássico contra o Serra por 1 a 0, mas sofreu um empate já na parte final da partida e se vê agora em situação delicada na busca pela classificação.
Serra e Desportiva ficam no empate Crédito: Henrique Montovanelli/Desportiva Ferroviária
A Tiva saiu na frente aos 44 minutos do 1º tempo, com o matador Diniz. Aos 38 do segundo, porém o Tricolor Serrano empatou com Rafinha.
Com o empate, a Desportiva chegou aos 13 pontos, ainda em terceiro, mas viu os rivais Atlético Itapemirim e Vitória, encostarem na classificação.
Na próxima rodada, a nona, última da primeira fase, a Desportiva encara o Vitória, no clássico da rodada, no Salvador Costa. Caso o Alvianil vença e Rio Branco de Venda Nova e Espírito Santo também triunfem, o time de Jardim América pode ficar de fora da próxima fase.
Nos outros jogos da rodada, o Galo da Vila bateu o Espírito Santo por 1 a 0 e voltou ao G-4. Quem também se deu bem foi o Vitória, que no Sernamby, superou o São Meteus por 2 a 0 e chegou aos 11 pontos.

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