Capixabão 2019 deve começar em fevereiro e Serra fica na bronca

O Serra vai ter um calendário agitado em 2019 Crédito: Serra/Divulgação

Com a divulgação do calendário do futebol brasileiro para 2019, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) está definindo, junto aos clubes, como serão as datas das competições capixabas no ano que vem. Mas pelo que vem sendo falado nos bastidores, o time do Serra pode ter um prejuízo em seu planejamento visando a disputa da Copa do Brasil.

Explica-se: a competição nacional está marcada para começar no dia 06 de fevereiro. E de acordo com o presidente da FES, Gustavo Vieira, está sendo cogitada a possibilidade do Campeonato Capixaba começar também em fevereiro, no dia 02 ou 09 (terminando nos dias 15 ou 22 de abril). Por conta disso, o Serra corre o risco de estrear na Copa do Brasil sem ter feito nenhuma partida oficial em 2019.

No último arbitral do Capixabão, que aconteceu no início de setembro, o representante do Estrela do Norte deu essa sugestão do Estadual começar em fevereiro. O presidente do Vitória, Ademar Rocha, se mostrou contrário. Porém, a proposta não chegou a ser posta em votação, pois o presidente da FES, Gustavo Vieira, afirmou que aguardaria a divulgação do calendário da CBF, para adequar o calendário capixaba com o nacional.

De acordo com o calendário da CBF, a entidade sugere que os Campeonatos Estaduais comecem no dia 20 de janeiro (no ES, como os jogos acontecem aos sábados, deveria começar no dia 19). Caso o Capixabão comece nesta data, o Serra teria garantidos pelo menos quatro jogos oficiais (contando apenas partidas em finais de semana) para se preparar para a estreia na Copa do Brasil.

O Departamento de Competições da FES está analisando a questão e uma definição sobre o calendário estadual e da estreia do Campeonato Capixaba 2019 deve sair até a próxima segunda-feira.

Planejamento do Serra passa pela Copa do Brasil

Os planos do Serra para 2019 já começaram. O clube projeta o início de sua pré-temporada para o dia 04 de dezembro e a ideia da diretoria e comissão técnica é de que o clube faça um bom papel na 1ª fase da Copa do Brasil visando ter um aporte financeiro maior para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, que começa em 06 de maio.

João Batista Piol, presidente do Serra Crédito: Adriano Barbosa/Serra

A cota de participação na 1ª fase da Copa do Brasil é de 500 mil reais. Atual campeão capixaba e com a vaga do Espírito Santo na competição, o Serra já tem esse dinheiro garantido. Para ir à segunda fase, que tem cota de participação de 600 mil reais, o Serra precisa vencer o adversário, que ainda será definido em sorteio, em partida única, no Robertão. Em caso de empate, o rival avança.

Na segunda fase, a partida segue sendo única, mas se o duelo terminar com igualdade no placar, a decisão vai para os pênaltis. A partir da terceira fase os duelos da competição passam a ser de ida e volta. Conforme a CBF, o valor total distribuído na edição 2018 da Copa do Brasil aos 91 participantes será de R$ 278,3 milhões (veja quadro acima). Ou seja, caso o Serra chegue à 2ª fase, terá garantidos um milhão e 100 mil reais.

O presidente do Serra, João Batista Piol, se mostrou insatisfeito com essa possibilidade da equipe ser prejudicada logo na disputa de uma competição nacional. O mandatário serrano pediu prudência e bom senso à Federação para que um denominador comum seja encontrado. O Serra sugere que a FES siga o calendário da CBF, com o estadual começando no final de semana do dia 20 de janeiro.