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Negociação

Capixaba Richarlison perto de acerto com o Everton

Negociação pode chegar a 50 milhões de libras (R$ 250 milhões)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 18:18

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 18:18

O atacante Richarlison está próximo de acertar com um novo clube. O capixaba deve trocar o Watford pelo Everton em uma negociação que pode chegar a 50 milhões de libras (R$ 250 milhões). Ao que tudo indica, já está tudo acertado entre os dois clubes e o jogador. Faltam  apenas detalhes burocráticos para fechar o negócio. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal inglês "Daily Mail" e confirmada pelo GloboEsporte.com.  
Atacante Richarlison Crédito: Divulgação
O Watford contratou Richarlison na última temporada por 11,5 milhões de libras (R$ 57 milhões na cotação atual) junto ao Fluminense, que também sai beneficiado da negociação entre os dois times da Premier League. Afinal, pelo acordo firmado na transferência realizada há um ano, o Tricolor teria direito a 10% da diferença entre o que foi pago e o que pode vir a ser recebido pelo time inglês.
 
Caso a venda realmente realmente fique na casa das 50 milhões de libras, o Watford lucraria 38,5 milhões de libras (R$ 190 milhões) com o jogador. Desse valor, 3,85 milhões de libras (R$ 19 milhões) iriam para o Fluminense. 

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