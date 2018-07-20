Capixaba Richarlison perto de acerto com o Everton

O atacante Richarlison está próximo de acertar com um novo clube. O capixaba deve trocar o Watford pelo Everton em uma negociação que pode chegar a 50 milhões de libras (R$ 250 milhões). Ao que tudo indica, já está tudo acertado entre os dois clubes e o jogador. Faltam apenas detalhes burocráticos para fechar o negócio. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal inglês "Daily Mail" e confirmada pelo GloboEsporte.com.

Atacante Richarlison Crédito: Divulgação

O Watford contratou Richarlison na última temporada por 11,5 milhões de libras (R$ 57 milhões na cotação atual) junto ao Fluminense, que também sai beneficiado da negociação entre os dois times da Premier League. Afinal, pelo acordo firmado na transferência realizada há um ano, o Tricolor teria direito a 10% da diferença entre o que foi pago e o que pode vir a ser recebido pelo time inglês.



