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Capixaba Richarlison é convocado para a Seleção Brasileira

O atleta fará parte do grupo que enfrentará os Estados Unidos e El Salvador nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 21:57

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 21:57

Richarlison vai entrar na vaga de Pedro, que foi cortado por lesão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A comissão técnica da Seleção Brasileira convocou, nesta segunda-feira (27), o atacante Richarlison, do Everton (Inglaterra). O atleta fará parte do grupo que enfrentará os Estados Unidos e El Salvador nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente.
O coordenador de Seleções da CBF, Edu Gaspar, entrou em contato com o atleta para comunicá-lo da convocação, e com o clube inglês para acertar a liberação do jogador para os próximos compromissos da Seleção Brasileira.
Richarlison substituirá o atacante Pedro. O atleta do Fluminense sofreu uma lesão no joelho direito no último sábado (25) em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro. Em contato com o departamento médico do Fluminense, Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, confirmou o diagnóstico que impede o jogador de treinar e participar da próxima data FIFA.
"Ficamos muito chateados com a lesão do Pedro. Falei com o Fluminense e com o atleta com o objetivo de tranquilizá-lo, para que ele tenha uma boa recuperação, pois certamente continuará a ser observado quando voltar a jogar", disse o coordenador de Seleções, Edu Gaspar.
A Seleção Brasileira começa a se apresentar no próximo domingo (02) em Nova Jérsei, onde fará sua preparação para o jogo contra os Estados Unidos.
Capixaba Richarlison é convocado para a Seleção Brasileira

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