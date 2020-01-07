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Capixaba Pedro Rocha treina pela primeira vez no Flamengo e sonha alto

Atacante vestiu o uniforme de treino nesta terça-feira (07) e falou sobre a sensação de estar no Rubro-Negro

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 19:41
Pedro Rocha chegou e se se encantou com o Flamengo no primeiro dia dele como jogador do clube do coração Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Primeiro reforço do Flamengo para 2020, o atacante Pedro Rocha esteve nesta terça-feira no Ninho do Urubu. Acompanhado pelo diretor Bruno Spindel e outros membros da direção rubro-negra, o jogador conheceu as instalações do CT e comentou o desejo de conquistar títulos nesta temporada.
"É um prazer enorme estar realizando esse sonho de estar aqui, de chegar e poder conhecer tudo. Não tenho nem palavras para descrever esse sonho. Nação, estou aqui! Cheguei. Estou muito feliz por poder conhecer tudo. Vamos com tudo esse ano, trabalhar bastante para, se Deus quiser, poder conquistar mais títulos", disse o capixaba.
Pedro Rocha ficará emprestado ao Flamengo por toda a temporada 2020 Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A reapresentação do Flamengo nesta terça-feira foi sob o comando de Mauricio Souza, técnico do Sub-20 que comandará a equipe na Taça Guanabara. O grupo é formado por garotos das divisões de base e atletas pouco aproveitados no fim de 2019.

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