Capixaba do Vasco passará por nova cirurgia no joelho

Ramon, lateral-esquerdo do Vasco Crédito: Carlos Gregório Júnior/Vasco

O cenário segue preocupante para Ramon. O lateral-esquerdo do Vasco, que não entra em campo desde 2018 vai passar por uma nova cirurgia no joelho esquerdo nos próximos dias. Desta vez, uma artroscopia. A informação foi publicada originalmente pelo site Globoesporte.com e confirmada pelo LANCE!. De modo geral, procedimentos do tipo têm período de recuperação de poucas semanas.

A cirurgia será feita em São Paulo (SP) pelo cirurgião Rene Abdalla, especialista em tratamento de joelhos e conhecimento no meio do futebol. É o mesmo médico que operou Ramon no ano retrasado. O jogador de 31 anos tinha expectativa de voltar a jogar já no início deste ano, mas um inchaço no joelho operado no ano retrasado lhe chamou atenção, assim como do departamento médico cruz-maltino.

A regressão na evolução física de Ramon é lamentada também porque após uma sofrida recuperação no primeiro semestre de 2019, ele poderia ter voltado a atuar ainda no Campeonato Brasileiro. Contudo, por não ter sido inscrito na competição a tempo ele ficou fora dos planos.