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Lesionado

Capixaba do Vasco passará por nova cirurgia no joelho

Lateral-esquerdo passou por uma cirurgia no mesmo joelho em 2018, e não entra em campo desde então. Ele esteve perto de voltar a jogar, mas está com inchaço no local

Publicado em 05 de Março de 2020 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 11:18
Ramon, lateral-esquerdo do Vasco Crédito: Carlos Gregório Júnior/Vasco
O cenário segue preocupante para Ramon. O lateral-esquerdo do Vasco, que não entra em campo desde 2018 vai passar por uma nova cirurgia no joelho esquerdo nos próximos dias. Desta vez, uma artroscopia. A informação foi publicada originalmente pelo site Globoesporte.com e confirmada pelo LANCE!. De modo geral, procedimentos do tipo têm período de recuperação de poucas semanas.
A cirurgia será feita em São Paulo (SP) pelo cirurgião Rene Abdalla, especialista em tratamento de joelhos e conhecimento no meio do futebol. É o mesmo médico que operou Ramon no ano retrasado. O jogador de 31 anos tinha expectativa de voltar a jogar já no início deste ano, mas um inchaço no joelho operado no ano retrasado lhe chamou atenção, assim como do departamento médico cruz-maltino.
A regressão na evolução física de Ramon é lamentada também porque após uma sofrida recuperação no primeiro semestre de 2019, ele poderia ter voltado a atuar ainda no Campeonato Brasileiro. Contudo, por não ter sido inscrito na competição a tempo ele ficou fora dos planos.
Diante deste cenário, o período até o início deste ano foi voltado ao fortalecimento do local operado. Todavia, tanto ele quanto Breno, que também não entra em campo desde 2018, não participaram das primeiras atividades de 2020. O zagueiro vem evoluindo aos poucos, e até participou de treinos com os demais do grupo.

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