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futebol

Capitão na Copinha, Pablo exalta estreia no profissional do São Paulo

Apesar do empate com o Ituano no último domingo, a partida no Morumbi foi especial para o volante, que entrou no segundo tempo e fez sua estreia na equipe de cima do Tricolor
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Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 16:00
O empate do São Paulo contra o Ituano no Morumbi foi especial para o volante Pablo. O camisa 29 entrou no segundo tempo do confronto pelo Campeonato Paulista e fez sua estreia na equipe profissional do Tricolor. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022
O volante falou sobre a estreia e agradeceu aos profissionais de Cotia, onde fica a base do São Paulo, por todo o suporte desde a sua chegada ao clube.
- Foi um momento muito importante para mim. Trabalhei muito para chegar até o profissional e devo isso a todo o trabalho que foi feito em Cotia, todo suporte das comissões, dos treinadores e meus companheiros de elenco. Todo jogador sonha com isso e pude fazer meu primeiro jogo logo no Morumbi, diante da nossa torcida - afirmou.O garoto foi um dos destaques do Tricolor na Copa São Paulo deste ano. Na campanha que levou o clube até as semifinais do torneio, Pablo foi o capitão da equipe e fez um gol ainda na fase de grupos. Após o torneio, ele já foi chamado por Rogério para integrar o elenco profissional.
- O Rogério conversou comigo, me passou uma confiança grande para que eu pudesse repetir o que vinha fazendo na base. Foi só o começo, agora tenho de seguir com essa mesma mentalidade de trabalhar cada vez mais para conseguir novas chances. É um dia que ficará marcado na minha vida e 2022 tem tudo para ser um ano de grandes realizações - completou o jogador.
No final de 2020, Pablo assinou contrato profissional com o São Paulo válido por três temporadas. No ano anterior, o jogador foi fundamental na conquista do Campeonato Paulista sub-17 ao marcar um gol na final contra o Palmeiras. Além de volante, o garoto também atua como zagueiro.
Crédito: PabloestreounosprofissionaisdoSãoPaulocontraoItuano(Foto:Divulgação

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