Capitão e destaque da Chape na Copinha acerta com o Nacional-SP

Crédito: Divulgação/Nacional

O Campeonato Paulista da Série A3 retorna nesta sexta-feira. Paralisado desde março devido à pandemia de coronavírus, a competição retorna com quatro rodadas para finalizar a primeira fase. Entre muitas equipes que precisaram reformular elenco e se reforçar está o Nacional. Uma das recentes aquisições da equipe da capital foi o volante Roberto.

O jogador, de 20 anos, assinou um contrato por três meses. Confiante, o jogador falou da oportunidade de atuar em um tradicional clube paulista.

- Vi com bons olhos a vinda para o Nacional. Por conta da pandemia muitos jogadores ficaram muito tempo parados, apenas mantendo a forma por conta própria. Então acredito que essa chegada para a disputa da Série A3 será importante para o meu desenvolvimento e espero ajudar o Nacional a conseguir primeiramente estar entre os oito para, depois, focar no acesso.

Roberto defendeu a equipe sub-20 da Chapecoense no primeiro semestre de 2020. Ele foi capitão e um dos destaques da campanha da equipe catarinense na última edição da Copinha. Apesar de não ter chegado a um acordo com a direção do clube para renovação, o volante elogia o agora ex-clube.

- O período na Chapecoense foi muito importante para o meu crescimento como jogador. Defendi um dos principais clubes do futebol brasileiro, disputei uma Copinha. Infelizmente nossos caminhos não seguiram, mas no futebol é algo natural. Meu foco agora é no Nacional e fazer um melhor desempenho.