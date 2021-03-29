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futebol

Capitão e destaque da Caldense, Lucas Silva comemora bom momento

Com apenas 21 anos, o volante da Veterana ostenta a faixa de capitão e conquista o grupo com seu perfil de liderança e qualidade em campo...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 16:24

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 16:24
Crédito: Divulgação/Caldense
Revelado nas categorias de base de Bragantino e SEV Hortolândia e com passagem pelo Grêmio Osasco, o volante Lucas Silva hoje vive o melhor momento de sua curta carreira na Caldense. Titular e capitão da equipe semifinalista do Campeonato Mineiro na última edição, o jovem de 21 anos tornou-se uma referência no elenco da Veterana por seu perfil de liderança dentro e fora de campo.
- Fico muito feliz, todo atleta trabalha para ser importante para a equipe, e quando você é jovem e consegue ter essa importância na equipe é com certeza muito gratificante. A postura dentro de campo é fundamental, o jeito de ser impor dentro de campo acredito que seja um diferencial. Sempre tive todo o suporte desde a base até os dias atuais, principalmente na minha formação como homem e profissional. Carrego todos os ensinamentos comigo e tenho certeza que tem influenciado positivamente na minha vida - disse o jogador.
>> Confira a tabela do Campeonato Mineiro e simule os próximos jogosSe hoje Lucas Silva colhe os frutos e é reconhecido e valorizado pela Caldense, nem sempre foi assim. O jovem teve sua primeira passagem pelo clube mineiro em 2018, logo em sua primeira oportunidade como atleta profissional, mas a experiência durou pouco e ele seguiu outro caminho. Após a reestruturação do clube, o volante retornou à Veterana e deu início à sua trajetória de sucesso até aqui. Se em 2020 bateu na trave, em 2021 Lucas Silva e a Caldense buscam a vaga para a final do Estadual.
- Minha primeira passagem pela Caldense foi em 2018, meu primeiro time profissional e acabei ficando menos de dois meses aqui após ficar sabendo que não iria ser utilizado no grupo. Voltei em 2019 para a Série D após nova parceria e joguei todos os jogos, inclusive com a classificação em primeiro lugar entre os 64 times. Em 2020 chegamos à semifinal do Campeonato Mineiro, ganhando de grandes equipes. E esse ano começamos bem o campeonato, espero consolidar mais um grande ano aqui na Caldense. Nós sabemos que não vai ser fácil, mas com certeza a equipe desde o começo almeja fazer um grande campeonato, e se Deus quiser chegar à grande final - projetou.
Lucas Silva tem 21 anos e 35 jogos com a camisa do clube mineiro, sendo seis nesta temporada.

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