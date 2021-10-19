Capitão e confiança da torcida: Volpi confirma boa fase em vitória do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

'Volpi, Volpi, Volpi!'. Há praticamente um mês, esse grito da torcida do São Paulo em apoio ao goleiro Tiago Volpi estava longe de acontecer. No entanto, após atuações ruins na Copa do Brasil e Libertadores, o arqueiro do Tricolor mostrou que recuperou a boa fase de vez. A primeira mostra de confiança do goleiro foi logo na escalação inicial. Sem Miranda, suspenso, Volpi foi escolhido como o capitão do São Paulo. Logo no aquecimento do time, o camisa 1 teve o seu nome gritado pela torcida.

Durante a partida, Volpi realizou boas defesas e foi importante nas saídas de bola aérea, jogada que o Corinthians passou a apostar nos minutos finais do jogo.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiAlém disso, Tiago Volpi foi o melhor do São Paulo no Índice Footstats nos últimos três jogos, diante de Cuiabá, Ceará e Corinthians. De acordo com o site de estatísticas, foram 15 defesas, sendo cinco defesas difíceis e somente um gol sofrido. Além do mais, o goleiro é o segundo com mais defesas difíceis nesse Brasileiro, com 27 em 27 partidas, média de uma defesa difícil por jogo. Com Volpi em boa fase, o São Paulo também mostra mais segurança em todo o sistema defensivo.