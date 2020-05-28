Capitão do Watford, Troy Deeney revela críticas por se recusar a voltar aos treinos

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Troy Deeney não quer voltar aos treinos. O capitão do Watford se recusou a jogar novamente sem garantias de segurança após a pandemia do coronavírus. Em entrevista à "CNN", o atacante disse que recebeu ameaça nas ruas e nas redes sociais.

- Chegaram mensagens ao meu filho de cinco meses dizendo: 'Espero que seu filho tenha coronavírus.' Isso é muito difícil para mim. Mas se você responder, as pessoas não vão parar. Numa época em que se trata de saúde mental e todo mundo diz: 'Fale, fale, por favor, fale'... Danny Rose falou e eu falei e eles apenas nos criticaram por isso. Mas também recebemos mensagens de apoio e, se os jogadores estiverem unidos, teremos força e as pessoas no final ouvirão o que você diz.