Capitão do Watford, Troy Deeney revela críticas por se recusar a voltar aos treinos

Troy Deeney não quer voltar aos treinos. O capitão do Watford se recusou a jogar novamente sem garantias de segurança após a pandemia do coronavírus. Em entrevista à "CNN", o atacante disse que recebeu ameaça nas ruas e nas redes sociais.
- Chegaram mensagens ao meu filho de cinco meses dizendo: 'Espero que seu filho tenha coronavírus.' Isso é muito difícil para mim. Mas se você responder, as pessoas não vão parar. Numa época em que se trata de saúde mental e todo mundo diz: 'Fale, fale, por favor, fale'... Danny Rose falou e eu falei e eles apenas nos criticaram por isso. Mas também recebemos mensagens de apoio e, se os jogadores estiverem unidos, teremos força e as pessoas no final ouvirão o que você diz.
Deeney diz que teve "quatro ou cinco" reuniões com a Premier League, algumas produtivas, outras "aquecidas". Além disso, ele revela que as preocupações eram exclusivamente por motivos familiares e queria obter respostas.E MAIS:Inglês volta no dia 17 de junho com jogo entre Manchester City e ArsenalTécnico do RB Salzburg lamenta venda barata de MinaminoReal Madrid pensa em construir futuro a partir do próximo anoReal pode oferecer quatro jogadores em negociação por Paul PogbaReal Madrid pode buscar volante do Leicester para próxima temporada E MAIS: