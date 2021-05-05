Capitão do Vizela, Marcos Paulo sonha com acesso à elite portuguesa depois de 36 anos

Crédito: Divulgação - Vizela

Capitão e volante do Vizela, Marcos Paulo está presenciando a sua equipe fazendo história no futebol português. E o jogador brasileiro quer mais. O clube, que não perde há 23 jogos na segunda divisão, está muito perto de conquistar o acesso para à elite nacional. Com apenas três partidas pela frente, o Vizela está na vice-liderança e depende apenas de si mesmo para voltar a primeira divisão 36 anos depois da primeira e única vez que disputou a Primeira Liga, em 1984/85.

Veja a tabela do Português- Não é fácil manter a calma nestas horas, faltam três jogos onde dependemos só de nós para conseguirmos concretizar nosso sonho e o sonho de uma cidade inteira. Mas mesmo assim, trabalhamos sempre em busca da nossa melhor versão , tanto individual quanto como coletivo. No início sempre dizíamos que este ano seria o nosso ano, que iríamos fazer algo muito bonito, e felizmente tudo que almejamos está acontecendo. Estamos fazendo um campeonato excelente, acima das expectativas, e esperamos no fim carimbar com o acesso à Liga NOS - disse Marcos Paulo

Com 59 pontos, o Vizela tem três de vantagem para o Arouca (56), terceiro colocado e na zona de play-offs pelo acesso. Feirense e Académica, ambos com 55, e Chaves, com 53, também segue atrás na briga. Na última rodada, Vizela e Feirense empataram por 1 a 1 em confronto direto, e Marcos Paulo destacou a importância de manter a invencibilidade. Agora, são 14 vitórias e nove empates neste período.