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futebol

Capitão do time, Luiz Otávio comemora quatro anos da chegada ao Ceará

O dia 10 de janeiro pode ser considerado o marco inicial da trajetória do zagueiro pelo Alvinegro de Porangabussu...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 08:05

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 08:05

Crédito: Jogador se aproxima da marca dos 200 jogos pelo clube (Felipe Santos/cearasc.com
O zagueiro Luiz Otávio chegou ao Ceará no começo de 2017, apresentado em 10 de janeiro, emprestado por um ano pelo Angra dos Reis naquela oportunidade. Entretanto, ele logo se firmou como uma das principais peças do Vozão.
Com 1,90 de altura, o jogador natural do Rio de Janeiro tornou-se capitão, líder e apontado como uma das figuras de destaque da equipe quando o assunto é a segurança na zaga do Vozão.+SIMULE A RETA FINAL DO BRASILEIRÃO! - Hoje em dia poucos atletas atingem essa marca por um clube. Fico muito feliz em comemorar essa marca com uma camisa tão gloriosa como essa, que respeito e tenho enorme carinho e satisfação em defender. Venho treinar todos os dias com muita alegria, porque sei da grandeza do clube. Agradeço a diretoria e aos torcedores que sempre me trataram com muito apreço – afirmou.
No Brasileirão 2020, Luiz Otávio é o jogador do elenco do Vozão que mais toca na bola (33.2), sendo o líder em passes certos por jogo (86%) segundo o portal 'Sofascore'. Ainda de acordo com o site de estatísticas, o camisa 13 é o segundo do time que mais dá bolas longas no jogo (2.9) além de ser o primeiro do plantel em cortes do ataque adversário por partida (5.6).
Pelo Vovô, o atleta atuou em 187 jogos, fez oito gols e deve ter a próxima oportunidade de vestir o manto alvinegro diante do Flamengo às 16h (horário de Brasília) no Maracanã.

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