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Capitão do Sub-20 do São Paulo, Pablo destaca união da equipe em classificação heroica no Brasileiro

Tricolor conquistou vaga na semifinal após vencer o Athletico-PR, nos minutos finais da partida, vencendo por 3 a 2. São Paulo espera seu adversário nas semifinais...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 15:30
Crédito: Divulgação
O São Paulo se classificou, na última segunda-feira (25), para as semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20. O time venceu o Athletico-PR por 3 a 2, nos minutos finais da partida, de maneira intensa. Capitão do time, o zagueiro Pablo elogiou o desempenho da equipe para sair com a vitória.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Ao avaliar o empenho da equipe, o zagueiro destacou a união do elenco, que, segundo ele, é fator crucial para os bons resultados conquistados.
- Foram duas partidas bem difíceis, mas nossa equipe soube ter concentração o tempo inteiro e superou todas as dificuldades que encontramos. Esse grupo é muito unido e todo mundo corre pelo outro. Isso tem feito a diferença. Conquistamos uma vaga nos acréscimos, foi algo realmente para vibrar demais - comentou o jogador.
Com vaga garantida na semifinal, o São Paulo conhecerá seu adversário nesta terça-feira (26). Flamengo e Vasco são os candidatos a enfrentar o Tricolor. O primeiro jogo entre os cariocas terminou com vitória da equipe cruz-maltina por 2 a 1. Do outro lado da chave, o já classificado Atlético-MG espera o vencedor de Internacional x Palmeiras.Após conquistar a classificação de maneira heroica, o capitão Pablo fez questão de elogiar o treinador Alex de Souza, que, segundo ele, faz um bom trabalho com o elenco da base, seja dentro ou fora de campo.
- Tem sido um período de muito aprendizado. O Alex é um cara que fez história no futebol e tem uma visão de jogo muito moderna. Ele tem nos ensinado muito, como se portar, como enxergar o jogo e buscamos colocar isso em prática nos treinos e partidas – completou Pablo, que já foi observado no elenco profissional do São Paulo.

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