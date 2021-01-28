Capitão do São Paulo Sub-17, zagueiro Brian Carvalho espera mais uma conquista na Copa do Brasil

Crédito: Leonardo Benhossi

O São Paulo se prepara para encarar o Fluminense, na final da Copa do Brasil Sub-17, nesta sexta-feira (29), às 17h30, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ).

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E para conquistar a competição, o Tricolor conta com a liderança do zagueiro Brian Carvalho, capitão da equipe e autor de um gol no torneio até aqui.

SIMULE OS RESULTADOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃODesde os oito anos na equipe do São Paulo, Brian acabou se tornando um dos principais atletas das categorias de base. Foi campeão da Peace Cup Sub-15 (2016), da Gothia Cup Sub-15 (2016), ganhou o torneio BrasilJapão Sub-15 (2018) e foi campeão paulista Sub-15 (2018).

Zagueiro chamou atenção pela solidariedadeBrian também ganhou destaque por um ato de solidariedade, que teve participação de todo elenco do time Sub-17. Em partida da primeira fase da atual edição da Copa do Brasil, a equipe tricolor enfrentou o 1oBPM-TO. No final da partida, os jovens descobriram as dificuldades dos adversário e tomaram a decisão de ajudá-los com a doação de acessórios.

Mesmo sem patrocínio, Brian doou três pares de chuteiras, sendo um grande exemplo para os companheiros e adversários.