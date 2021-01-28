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Capitão do São Paulo Sub-17, zagueiro Brian Carvalho espera mais uma conquista na Copa do Brasil

Um dos líderes do elenco, jovem se destaca pela liderança e solidariedade. Na competição, doou três pares de chuteira ao time do 1oBPM-TO, que enfrentava dificuldades financeiras...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 14:00
Crédito: Leonardo Benhossi
O São Paulo se prepara para encarar o Fluminense, na final da Copa do Brasil Sub-17, nesta sexta-feira (29), às 17h30, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ).
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E para conquistar a competição, o Tricolor conta com a liderança do zagueiro Brian Carvalho, capitão da equipe e autor de um gol no torneio até aqui.
SIMULE OS RESULTADOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃODesde os oito anos na equipe do São Paulo, Brian acabou se tornando um dos principais atletas das categorias de base. Foi campeão da Peace Cup Sub-15 (2016), da Gothia Cup Sub-15 (2016), ganhou o torneio BrasilJapão Sub-15 (2018) e foi campeão paulista Sub-15 (2018).
Zagueiro chamou atenção pela solidariedadeBrian também ganhou destaque por um ato de solidariedade, que teve participação de todo elenco do time Sub-17. Em partida da primeira fase da atual edição da Copa do Brasil, a equipe tricolor enfrentou o 1oBPM-TO. No final da partida, os jovens descobriram as dificuldades dos adversário e tomaram a decisão de ajudá-los com a doação de acessórios.
Mesmo sem patrocínio, Brian doou três pares de chuteiras, sendo um grande exemplo para os companheiros e adversários.
Com o primeiro jogo terminando empatado sem gols, quem vencer a partida leva o título da Copa do Brasil Sub-17. Um empate coloca a disputa pelo troféu nas penalidades máximas.

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