Capitão do São Paulo Sub-17, Léo Silva encerra ciclo na categoria e espera por conquistas no Sub-20

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O São Paulo sagrou campeão da Supercopa do Brasil Sub-17, ao derrotar o Fluminense, nos pênaltis, após empate em 1 a 1, no tempo normal. O volante Léo Silva, um dos destaques da temporada, falou sobre a conquista do título, disputado na Arena Pantanal.

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- Muito feliz por mais essa conquista e ainda por cima com a responsabilidade de ter levantado a taça. Na temporada 20/21, por conta da pandemia, conquistamos a Copa do Brasil e a Supercopa, e com certeza isso agrega muito na carreira de todos, dando mais experiência e currículo - comemorou.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOConstantemente elogiado na categoria, Léo agora subirá para o time Sub-20 do Tricolor. O volante comentou sobre essa nova etapa e o que espera no futuro.

- Dessa forma finalizo meu ciclo de sub 17, muito satisfeito com as conquistas e com todo o empenho do grupo, onde todos saíram ganhando. Batalhamos muito durante todos esses dias e hoje somos o melhor sub 17 do país. Espero corresponder também na categoria de juniores e manter o bom desempenho que tive durante esses anos de Sub-17 - finalizou.