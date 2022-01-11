Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Capitão do São Paulo na Copinha, Pablo celebra boa fase no torneio

Volante foi titular nas duas primeiras partidas do Tricolor na competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 07:00

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 07:00

O volante Pablo tem sido um dos destaques do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O capitão marcou um gol no fim de semana, contra o Perilima, e deve estar em campo hoje à noite pela terceira rodada do torneio.- Feliz pelo momento que estou atravessando. Eu sonhava com um gol na Copa São Paulo e ele veio justamente perto do meu aniversário. Nossa equipe venceu as duas primeiras partidas, estamos encontrando o melhor futebol e a tendência é evoluir cada vez mais - ressaltou o jogador.
Titular nas duas partidas do Tricolor até aqui, Pablo quer ajudar o time comandado por Alex a terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento. O time se classificou de forma antecipada para a próxima fase, mas precisa vencer o São Caetano nesta terceira rodada para terminar em primeiro do grupo.- Vamos enfrentar uma grande equipe, que também venceu os dois jogos no torneio. Vamos respeitá-los, com toda certeza, mas temos de nos impor em campo, fazer valer o nosso jogo. É uma competição importante para nós, não podemos nos acomodar - completou o camisa 15.
No ano passado, Pablo foi promovido ao elenco profissional do São Paulo e chegou a ser relacionado pelo então técnico Hernán Crespo para partidas do Campeonato Paulista. No final de 2020, o jogador assinou contrato de três anos com o Tricolor paulista.
Crédito: OvolantePabloéumdosprincipaisjogadoresdoSãoPaulonaCopinha(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados