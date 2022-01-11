Capitão do São Paulo na Copinha, Pablo celebra boa fase no torneio

O volante Pablo tem sido um dos destaques do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O capitão marcou um gol no fim de semana, contra o Perilima, e deve estar em campo hoje à noite pela terceira rodada do torneio.- Feliz pelo momento que estou atravessando. Eu sonhava com um gol na Copa São Paulo e ele veio justamente perto do meu aniversário. Nossa equipe venceu as duas primeiras partidas, estamos encontrando o melhor futebol e a tendência é evoluir cada vez mais - ressaltou o jogador.

Titular nas duas partidas do Tricolor até aqui, Pablo quer ajudar o time comandado por Alex a terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento. O time se classificou de forma antecipada para a próxima fase, mas precisa vencer o São Caetano nesta terceira rodada para terminar em primeiro do grupo.- Vamos enfrentar uma grande equipe, que também venceu os dois jogos no torneio. Vamos respeitá-los, com toda certeza, mas temos de nos impor em campo, fazer valer o nosso jogo. É uma competição importante para nós, não podemos nos acomodar - completou o camisa 15.

No ano passado, Pablo foi promovido ao elenco profissional do São Paulo e chegou a ser relacionado pelo então técnico Hernán Crespo para partidas do Campeonato Paulista. No final de 2020, o jogador assinou contrato de três anos com o Tricolor paulista.