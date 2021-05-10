Capitão do São Paulo, Léo fala agradece confiança de Crespo

O São Paulo empatou com o Mirassol por 1 a 1, no último domingo, encerrando a fase classificatória do Campeonato Paulista. Nesta partida, o zagueiro Léo usou a braçadeira da capitão da equipe, sendo o líder da equipe considerada reserva.
Depois da partida, o jogador, que vem tendo espaço no time nesta temporada, agradeceu a confiança do técnico Hernán Crespo.
- Quero agradecer ao Crespo por me dar essa confiança, por eu poder colocar a braçadeira - afirmou o defensor ao 'Premiere'. Logo depois, ele analisou o empate diante do Leão.
- Fizemos um bom jogo, colocamos bom volume no segundo tempo, mas infelizmente os gols não saíram. É continuar nesse foco para o restante da competição - finalizou.
Agora, o São Paulo vira a chave e vai disputar a quarta rodada do Grupo E da Libertadores, diante do Rentistas, no Uruguai, nesta quarta-feira (12), às 19h. O Tricolor é o líder da chave com sete pontos.