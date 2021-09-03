Capitão do São Caetano, Guilherme Tavares comemora importante vitória no Paulista sub-20

Crédito: Andre Pera

O São Caetano conquistou importante vitória no Campeonato Paulista sub-20, na última quinta-feira. O Azulão venceu o Água Santa por 1 a 0, que estava com 100% de aproveitamento na competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A equipe do São Caetano conta com o zagueiro e capitão Guilherme Tavares, um dos destaques do Paulistão sub-20 deste ano. E após importante triunfo, o defensor exaltou postura do elenco e resultado conquistado.

- Foi um grande jogo de toda a equipe. Mostramos a nossa força contra um time que vem muito bem na competição e conseguimos a vitória. Sem dúvidas é um resultado que traz confiança para nós e agora é seguir trabalhando forte para os próximos desafios que teremos - relatou.Guilherme Tavares assinou contrato profissional com o São Caetano em abril, após deixar a Portuguesa, e é visto como um atleta de grande futuro pelo clube do ABC. O jogador falou sobre o seu momento pelo Azulão.

- Vejo que venho evoluindo dentro da competição e no clube. É fruto de muito trabalho, temos uma comissão técnica muito capacitada, um grupo muito bom, então estou em um ótimo momento. É seguir trabalhando forte, fazendo o meu melhor junto da equipe e focado para buscarmos nossos objetivos.