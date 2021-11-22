Capitão do Manchester United lamenta demissão de Ole Solskjaer

Harry Maguire, zagueiro e capitão do Manchester United, lamentou a saída de Ole Solskjaer. Em coletiva de imprensa, o defensor afirmou que os jogadores também precisam assumir responsabilidades por conta do momento ruim da equipe na temporada.- Temos que levar o clube de volta para onde ele deveria estar. Estivemos em uma jornada juntos. Nos gostaríamos de ter sucesso, mas os resultados não eram bons o suficiente. Os jogadores precisam assumir responsabilidades. Estamos nessa juntos. Ultimamente, os técnicos pagam o preço e todos estão desapontados.

> Veja a tabela da Champions League

O zagueiro também comentou sobre a despedida do elenco com Ole Solskjaer e afirmou que foi um momento de muita emoção.

- Foi um dia emocionante. Todos tinham muito respeito pelo Ole e pelo que fez. Ele é uma lenda no clube e continuará sendo. Ele nos desejou o melhor e que estaria torcendo pela gente. Temos que voltar aos trilhos e focar no jogo contra o Villarreal.

Nesta terça-feira, o Manchester United encara o Villarreal, na Espanha, pela Champions League. A equipe será comandada por Michael Carrick e é chave para as pretensões dos Red Devils caso queiram seguir sonhando com um título continental nesta temporada.