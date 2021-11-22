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futebol

Capitão do Manchester United lamenta demissão de Ole Solskjaer

Harry Maguire, defensor dos Red Devils, afirmou que os jogadores precisam assumir responsabilidades por conta do mau momento do clube na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 12:40

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 12:40

Harry Maguire, zagueiro e capitão do Manchester United, lamentou a saída de Ole Solskjaer. Em coletiva de imprensa, o defensor afirmou que os jogadores também precisam assumir responsabilidades por conta do momento ruim da equipe na temporada.- Temos que levar o clube de volta para onde ele deveria estar. Estivemos em uma jornada juntos. Nos gostaríamos de ter sucesso, mas os resultados não eram bons o suficiente. Os jogadores precisam assumir responsabilidades. Estamos nessa juntos. Ultimamente, os técnicos pagam o preço e todos estão desapontados.
> Veja a tabela da Champions League
O zagueiro também comentou sobre a despedida do elenco com Ole Solskjaer e afirmou que foi um momento de muita emoção.
- Foi um dia emocionante. Todos tinham muito respeito pelo Ole e pelo que fez. Ele é uma lenda no clube e continuará sendo. Ele nos desejou o melhor e que estaria torcendo pela gente. Temos que voltar aos trilhos e focar no jogo contra o Villarreal.
Nesta terça-feira, o Manchester United encara o Villarreal, na Espanha, pela Champions League. A equipe será comandada por Michael Carrick e é chave para as pretensões dos Red Devils caso queiram seguir sonhando com um título continental nesta temporada.
Crédito: MaguirelamentouadecisãodedemissãodeOleSolskjaer,ex-técnicodoManchesterUnited(Foto:AFP

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