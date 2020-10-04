Capitão do Farense crê em recuperação diante de Benfica

Crédito: Cássio confia em recuperação diante do Benfica - Divulgação

Benfica e Farense se enfrentam neste domingo, 4 de outubro, pela terceira rodada do campeonato português. As duas equipes vivem situações completamente diferentes. Enquanto o time comandado por Jorge Jesus busca a terceira vitória consecutiva, o adversário vem de duas derrotas seguidas.

A situação, no entanto, não abala o time de Faro. É o que garante o capitão da equipe, Cássio Scheid.

- Perdemos nas primeiras rodadas mas jogamos bem e tivemos chances de vencer. Por isso, acredito que se jogarmos com inteligência podemos surpreender o Benfica. Óbvio que é difícil, mas possível - disse.

Para o zagueiro, a equipe de Jorge Jesus é muito forte, mas tem pontos fracos que podem ser explorados.

- Nossa comissão técnica nos passou muitos vídeos com posicionamento e táticas usadas por eles. Temos algumas brechas, mas nosso jogo tem que ser perfeito - finalizou o brasileiro.