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futebol

Capitão do Farense crê em recuperação diante de Benfica

Zagueiro brasileiro Cássio Scheid reconhece favoritismo do time de Jorge Jesus,
mas fala em 'inteligência' para sair com um bom resultado
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 out 2020 às 10:52

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 10:52

Crédito: Cássio confia em recuperação diante do Benfica - Divulgação
Benfica e Farense se enfrentam neste domingo, 4 de outubro, pela terceira rodada do campeonato português. As duas equipes vivem situações completamente diferentes. Enquanto o time comandado por Jorge Jesus busca a terceira vitória consecutiva, o adversário vem de duas derrotas seguidas.
A situação, no entanto, não abala o time de Faro. É o que garante o capitão da equipe, Cássio Scheid.
- Perdemos nas primeiras rodadas mas jogamos bem e tivemos chances de vencer. Por isso, acredito que se jogarmos com inteligência podemos surpreender o Benfica. Óbvio que é difícil, mas possível - disse.
Para o zagueiro, a equipe de Jorge Jesus é muito forte, mas tem pontos fracos que podem ser explorados.
- Nossa comissão técnica nos passou muitos vídeos com posicionamento e táticas usadas por eles. Temos algumas brechas, mas nosso jogo tem que ser perfeito - finalizou o brasileiro.
As duas equipes entram em campo às 14h30, no estádio da Luz.

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