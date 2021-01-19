Capitão do Caxias, Juliano espera ter ótimo desempenho com o clube em 2021

Crédito: Juliano é um dos líderes do Caxias e espera ter uma grande temporada em 2021 (Divulgação / Caxias

O S.E.R Caxias conta com um dos seus jogadores mais experientes para buscar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro em 2021, o volante Juliano, um dos líderes da equipe e com muita experiência que podem ajudar os seus companheiros a atingir os objetivos na próxima temporada.

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Com passagens por Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, Juliano tem muitos anos de bagagem pelo futebol brasileiro e pode ser um diferencial em relação aos outros times, pois atuando em clubes de ponta do Brasil e em seu terceiro ano no clube, o volante pode se tornar um motivador a mais dentro do vestiário. A expectativa é de que esta temporada seja ainda melhor que as duas primeiras do atleta no clube.- Estou vivendo uma expectativa grande para a próxima temporada. Esses dois anos que estive no Caxias já foram muito bons, sempre atuando e em alto nível. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo. Agora é manter isso para que em 2021 as coisas aconteçam como estou planejando - comentou o volante.

Finalista do Campeonato Gaúcho 2020, o Caxias já surpreendeu ao chegar na decisão do torneio e fazer jogo duro contra o Grêmio, vencendo o jogo de volta na Arena gremista por 2 a 1, porém não o bastante para reverter o placar de 2 a 0 a favor dos tricolores do jogo de ida. Entretanto, mostrou a força e a determinação que o elenco possui.- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui. É um momento especial que estou vivendo e espero manter isso em 2021 - completou Juliano sobre os ótimos anos que viveu desde que chegou ao Caxias.