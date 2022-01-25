Capitão do Brasil de Pelotas, Juliano quer grande ano no clube gaúcho

O volante Juliano, ex-Goiás, Internacional, Fortaleza e Figueirense, que agora veste a camisa do Brasil de Pelotas e é capitão do clube gaúcho, espera um grande ano com o Xavante em 2022. Segundo o jogador, sua ideia é ajudar a equipe gaúcha a retornar à Série B.- Estou motivado e muito feliz com tudo que está acontecendo comigo desde o meu acerto com o Brasil. É um clube grande e que tem tudo para ter um ano muito bom. Vou trabalhar para construir a minha história aqui - afirmou.