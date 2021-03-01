Capitão do Braga, Fransérgio exalta boa fase da equipe e projeta decisão com Porto pela Taça de Portugal

Crédito: Fransérgio foi destaque do Braga no último final de semana (Divulgação/Braga

Destaque do Braga na ótima campanha no Campeonato Português, o meia Fransérgio marcou o gol que abriu o caminho para a boa vitória sobre o Nacional, domingo, pela 21ª rodada. O resultado levou a equipe para a vice-liderança, além de ter completado sete jogos de invencibilidade dentro da competição.- Estava atento ao lance e quando o goleiro do Nacional soltou a bola, apenas tive o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Foi uma vitória muito importante e que nos levou ao segundo lugar no Campeonato Português. Além disso, ajuda a recuperar a confiança após a saída da Liga Europa na semana passada. Vencemos seis das últimas sete partidas e agora é procurar manter esse ritmo nas próximas rodadas - disse Fransérgio.

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Na próxima quarta-feira, Fransérgio e o Braga terão mais uma decisão pela frente. A equipe enfrentará o Porto, pelo jogo de volta da semifinal da Taça de Portugal. No primeiro duelo disputado no Estádio de Braga, empate em 1x1. A volta acontecerá no Estádio do Dragão e valerá uma vaga na final do torneio.