Capitão do Borussia Dortmund, Reus exalta Haaland: 'É um jogador único'

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O alemão Marco Reus, ídolo e destaque do Borussia Dortmund, em entrevista à DAZN, elogiou o seu companheiro de equipe, o jovem atacante norueguês Erling Braut Haaland, que é a máquina da Muralha Amarela para marcar gols e vencer partidas.

Veja a tabela do Alemão- Nunca vi ninguém como Haaland neste clube. É um jogador único. É ainda muito jovem. Nos últimos seis a nove meses, o seu desenvolvimento foi enorme - disse Marco Reus.

O jogador do Borussia Dortmund também falou sobre a capacidade técnica da máquina de fazer gols que é Erling Haaland.