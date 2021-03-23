Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Capitão do Borussia Dortmund, Reus exalta Haaland: 'É um jogador único'

Ídolo do Borussia Dortmund elogiou o principal jogador da equipe alemã na atual temporada...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 20:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 20:50
Crédito: FRIEDEMANN VOGEL / POOL / AFP
O alemão Marco Reus, ídolo e destaque do Borussia Dortmund, em entrevista à DAZN, elogiou o seu companheiro de equipe, o jovem atacante norueguês Erling Braut Haaland, que é a máquina da Muralha Amarela para marcar gols e vencer partidas.
Veja a tabela do Alemão- Nunca vi ninguém como Haaland neste clube. É um jogador único. É ainda muito jovem. Nos últimos seis a nove meses, o seu desenvolvimento foi enorme - disse Marco Reus.
O jogador do Borussia Dortmund também falou sobre a capacidade técnica da máquina de fazer gols que é Erling Haaland.
- É muito bom com a bola nos pés e com um defesa nas costas. Isso não aconteceu quando chegou ao clube, mas os seus golos estão lhe a dar um poder incrível que nos ajuda - concluiu Reus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Desnível na altura do km 15 em comparação á uma caneta
Contorno do Mestre Álvaro: desníveis acendem alerta para segurança
Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados