Capitão do Al-Faisaly, Igor Rossi avalia pré-temporada na Europa: 'Muito crescimento'

Crédito: Divulgação/Al-Faisaly

Atual campeão da Copa do Rei Saudita, o Al-Faisaly entrou na reta final de preparação para o início da temporada de 2021/22. Capitão e zagueiro da equipe, Igor Rossi falou sobre esse período e ressaltou a importância da fase de testes diante da chegada de um novo treinador no clube, o italiano Paolo Tramezzani.

> Relembre as 34 medalhas de ouro do Brasil em Jogos Olímpicos- Tem sido um tempo bom aqui na Sérvia e muito crescimento com o novo treinador, com novas ideias e metodologia diferente. E também muito desgastante, com bastante intensidade, mas faz parte pra gente se preparar para o início do campeonato - disse Igor Rossi.

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O Al-Faisaly estreia no Campeonato Saudita no próximo dia 13 de agosto, diante do Al-Ahli. Na temporada 2020/21, inclusive, a equipe de Igor Rossi fez história ao conquistar o seu primeiro título no futebol nacional e, consequentemente, garantir uma vaga na AFC Champions League.