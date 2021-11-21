Capitão do Al Batin, Renato Chaves celebra vitória em confronto direto na Arábia Saudita

Em uma partida empolgante, o Al Batin levou a melhor sobre o Al Taawoun, neste domingo, em partida válida pelo Campeonato da Arábia Saudita. A equipe do zagueiro Renato Chaves superou o rival pelo placar de 3 a 2 e venceu o chamado confronto de ‘seis pontos’ uma vez que as equipes estão próximas na tabela de classificação da competição.Capitão da equipe saudita e no país desde 2018, Chaves foi mais uma vez destaque do time. Ao final do confronto, o zagueiro enfatizou a importância do resultado e parabenizou o time da casa.

- O nosso grupo sabia da importância dessa partida. Começamos muito bem o jogo e conseguimos uma vantagem importante. Em um duelo equilibrado, isso acaba fazendo certa diferença. Sofremos um gol, mas o time não se desesperou e soube se defender bem até o apito final. Estão todos de parabéns. Agora vamos descansar já que teremos mais um confronto direto na próxima rodada - disse.

Renato Chaves se refere ao duelo diante do Al Hazm, em casa, no próximo sábado. Em partida realizada neste domingo, o adversário do Al Batin perdeu para o Al Ettifaq pelo placar de 3 a 0.