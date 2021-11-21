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Capitão do Al Batin, Renato Chaves celebra vitória em confronto direto na Arábia Saudita

Defensor brasileiro que atua pelo Al Batin, da Arábia Saudita, teve boa atuação no triunfo de ‘seis pontos’ sobre o Al Taawoun
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LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 16:45

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 16:45

Em uma partida empolgante, o Al Batin levou a melhor sobre o Al Taawoun, neste domingo, em partida válida pelo Campeonato da Arábia Saudita. A equipe do zagueiro Renato Chaves superou o rival pelo placar de 3 a 2 e venceu o chamado confronto de ‘seis pontos’ uma vez que as equipes estão próximas na tabela de classificação da competição.Capitão da equipe saudita e no país desde 2018, Chaves foi mais uma vez destaque do time. Ao final do confronto, o zagueiro enfatizou a importância do resultado e parabenizou o time da casa.
- O nosso grupo sabia da importância dessa partida. Começamos muito bem o jogo e conseguimos uma vantagem importante. Em um duelo equilibrado, isso acaba fazendo certa diferença. Sofremos um gol, mas o time não se desesperou e soube se defender bem até o apito final. Estão todos de parabéns. Agora vamos descansar já que teremos mais um confronto direto na próxima rodada - disse.
Renato Chaves se refere ao duelo diante do Al Hazm, em casa, no próximo sábado. Em partida realizada neste domingo, o adversário do Al Batin perdeu para o Al Ettifaq pelo placar de 3 a 0.
Crédito: RenatoChavesédestaquedoAlBatin(Foto:Divulgação/AlBatin

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