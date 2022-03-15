Capitão da seleção russa recusa convocação devido à situação na Ucrânia

Dzyuba, atacante e capitão da Rússia, recusou a mais recente convocação para sua seleção. O jogador alega que a dispensa se deu por questões familiares, por ter parentes na Ucrânia. Em coletiva, o técnico Valeriy Karpin revelou o pedido do capitão de não se juntar à equipe.> VÍDEO: Neymar e Messi são vaiados pela torcida do PSG ao tocarem na bola

- Devido à situação difícil na Ucrânia, onde ele tem muitos parentes, ele se desculpou e pediu para não chamá-lo para este período de treinamentos - declarou o treinador.

Vale lembrar que após receber duras críticas sobre a falta de posicionamento em relação à invasão da Ucrânia, o capitão foi às redes sociais. Dzyuba disse que é contra a guerra, mas também não concorda com os ataques que recebeu na mídia.

Karpin, treinador da Rússia, decidiu convocar sua seleção para disputar um jogo-treino contra a equipe sub-21. Isto porque o país sofreu diversas punições, entre elas, a expulsão das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022.