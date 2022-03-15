Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Capitão da seleção russa recusa convocação devido à situação na Ucrânia

Artem Dzyuba, atacante do Zenit, disse que o pedido para não se juntar a seleção é por ter parentes na Ucrânia
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2022 às 09:37

Publicado em 15 de Março de 2022 às 09:37

Dzyuba, atacante e capitão da Rússia, recusou a mais recente convocação para sua seleção. O jogador alega que a dispensa se deu por questões familiares, por ter parentes na Ucrânia. Em coletiva, o técnico Valeriy Karpin revelou o pedido do capitão de não se juntar à equipe.> VÍDEO: Neymar e Messi são vaiados pela torcida do PSG ao tocarem na bola
- Devido à situação difícil na Ucrânia, onde ele tem muitos parentes, ele se desculpou e pediu para não chamá-lo para este período de treinamentos - declarou o treinador.
Vale lembrar que após receber duras críticas sobre a falta de posicionamento em relação à invasão da Ucrânia, o capitão foi às redes sociais. Dzyuba disse que é contra a guerra, mas também não concorda com os ataques que recebeu na mídia.
Karpin, treinador da Rússia, decidiu convocar sua seleção para disputar um jogo-treino contra a equipe sub-21. Isto porque o país sofreu diversas punições, entre elas, a expulsão das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022.
Crédito: Dzyubarecusouconvocaçãoparaaseleçãorussa(Foto:JONATHANNACKSTRAND/POOL/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca faz jogo duro, mas perde para número 3 do mundo em Monte Carlo
Imagem de destaque
Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, música de "O Diabo Veste Prada 2"
Imagem de destaque
Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados