Capitão da equipe Sub-20 do Grêmio, Ronald fala sobre o hat-trick diante do Sport: ‘Sensação única’

Crédito: Rodrigo Fatturi/Grêmio

No sábado (18), o Grêmio goleou o Sport por 7 a 2 em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O resultado acabou com as chances da equipe pernambucana de conseguir uma vaga no G8 e recolocou o Imortal dentro da zona de classificação para as quartas de final do torneio.

Será que é ela? Lembre outras camisas alternativas do CorinthiansAutor de três gols na vitória, o volante Ronald falou sobre a partida e a importância dos três pontos conquistados.

- Vitória muito importante para a sequência do campeonato. Nos dá uma confiança muito grande pros próximos jogos e pra buscar nossa classificação que é o nosso objetivo. E sem duvida também ajuda no saldo de gols da equipe que é sempre muito importante nessa primeira fase. Temos mais três partidas e temos que entrar nos jogos com a cabeça de que são três finais para conseguir uma boa posição no G8, de preferência no pelotão dos quatro de cima. – disse.

No Grêmio desde os sete anos de idade, o volante de apenas 18 anos está disputando o seu primeiro Brasileiro Sub-20 e, apesar de já ter anotado outros hat-tricks, ele afirmou que esse teve um sabor especial.

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- É uma sensação única e um momento muito especial. Graças a Deus consegui ajudar a equipe com esses três gols, mas o mais importante sem dúvida nenhuma foi a vitória e os três pontos. Estou no Grêmio desde os meus 7 anos e já tive a oportunidade de fazer alguns hat-tricks ao longo da carreira, mas esse foi especial por se tratar de um Brasileirão. Espero que possa sentir essa emoção mais vezes com a camisa do Grêmio, pois sem duvidas foi algo especial para mim pelo tempo que tenho no clube. - ponderou.