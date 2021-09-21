Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Capitão da equipe Sub-20 do Grêmio, Ronald fala sobre o hat-trick diante do Sport: ‘Sensação única’
futebol

Capitão da equipe Sub-20 do Grêmio, Ronald fala sobre o hat-trick diante do Sport: ‘Sensação única’

Mesmo com 18 anos, volante é uma das referências da categoria no Imortal...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 19:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 19:30
Crédito: Rodrigo Fatturi/Grêmio
No sábado (18), o Grêmio goleou o Sport por 7 a 2 em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O resultado acabou com as chances da equipe pernambucana de conseguir uma vaga no G8 e recolocou o Imortal dentro da zona de classificação para as quartas de final do torneio.
Será que é ela? Lembre outras camisas alternativas do CorinthiansAutor de três gols na vitória, o volante Ronald falou sobre a partida e a importância dos três pontos conquistados.
- Vitória muito importante para a sequência do campeonato. Nos dá uma confiança muito grande pros próximos jogos e pra buscar nossa classificação que é o nosso objetivo. E sem duvida também ajuda no saldo de gols da equipe que é sempre muito importante nessa primeira fase. Temos mais três partidas e temos que entrar nos jogos com a cabeça de que são três finais para conseguir uma boa posição no G8, de preferência no pelotão dos quatro de cima. – disse.
No Grêmio desde os sete anos de idade, o volante de apenas 18 anos está disputando o seu primeiro Brasileiro Sub-20 e, apesar de já ter anotado outros hat-tricks, ele afirmou que esse teve um sabor especial.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO
- É uma sensação única e um momento muito especial. Graças a Deus consegui ajudar a equipe com esses três gols, mas o mais importante sem dúvida nenhuma foi a vitória e os três pontos. Estou no Grêmio desde os meus 7 anos e já tive a oportunidade de fazer alguns hat-tricks ao longo da carreira, mas esse foi especial por se tratar de um Brasileirão. Espero que possa sentir essa emoção mais vezes com a camisa do Grêmio, pois sem duvidas foi algo especial para mim pelo tempo que tenho no clube. - ponderou.
O Imortal volta a campo pelo Brasileiro da categoria na sexta-feira (24), às 15h15, quando enfrenta o Athletico-PR, quinto colocado com 29 pontos, três a mais que o Grêmio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados