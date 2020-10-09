Capitão aos 20 anos, brasileiro Gustavo Assunção renova com o Famalicão até 2025

O Famalicão anunciou, nesta sexta-feira, a renovação do contrato com o volante brasileiro Gustavo Assunção, de anos. Capitão da equipe, Gustavo é filho de Paulo Assunção, ex-Porto e Atlético de Madrid, e prolongou o vínculo com o clube português até 2025. O curioso é que o contrato anterior era até 2024, mas o Famalicão sentiu necessidade de blindar o jogador e aumentar a cláusula para 50 milhões de euros (em torno de 327 milhões de reais). - Este é um dia muito importante para o Famalicão. Renovar com o Gustavo Assunção atesta a confiança que temos nele e que o próprio tem em nós. Tem apenas 20 anos, mas já soma 40 jogos com a camisa do Famalicão. O Gustavo Assunção personifica a nossa ambição, que passa por valorizar jogadores jovens, com qualidade e com um grande futuro - disse Miguel Ribeiro, presidente do clube.