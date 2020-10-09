Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Capitão aos 20 anos, brasileiro Gustavo Assunção renova com o Famalicão até 2025
futebol

Capitão aos 20 anos, brasileiro Gustavo Assunção renova com o Famalicão até 2025

Filho do ex-jogador Paulo Assunção, Gustavo chegou do Atlético de Madrid na temporada passada e assina cláusula milionária...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2020 às 19:12

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 19:12

Crédito: Divulgação/Famalicão
O Famalicão anunciou, nesta sexta-feira, a renovação do contrato com o volante brasileiro Gustavo Assunção, de anos. Capitão da equipe, Gustavo é filho de Paulo Assunção, ex-Porto e Atlético de Madrid, e prolongou o vínculo com o clube português até 2025. O curioso é que o contrato anterior era até 2024, mas o Famalicão sentiu necessidade de blindar o jogador e aumentar a cláusula para 50 milhões de euros (em torno de 327 milhões de reais). - Este é um dia muito importante para o Famalicão. Renovar com o Gustavo Assunção atesta a confiança que temos nele e que o próprio tem em nós. Tem apenas 20 anos, mas já soma 40 jogos com a camisa do Famalicão. O Gustavo Assunção personifica a nossa ambição, que passa por valorizar jogadores jovens, com qualidade e com um grande futuro - disse Miguel Ribeiro, presidente do clube.
Gustavo chegou ao Famalicão em julho de 2019, após deixar o Atlético de Madrid, e causou uma enorme impressão na primeira temporada. Foram 37 jogos disputados e logo se tornou um dos líderes na surpreendente campanha do clube no Campeonato Português. Sobre a renovação, o brasileiro não escondeu a felicidade.
- É um momento de muita felicidade para mim. Devo muito ao clube, presidente e ‘mister’, por aquilo que me tornei enquanto jogador. É uma grande honra ser capitão da equipe. Vou ajudar os meus companheiros dentro de campo e isso representa uma enorme alegria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados