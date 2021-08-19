Capitão, Anderson Leite fala sobre momento da Chape no Brasileirão

Crédito: Anderson Leite acredita na recuperação do time (Reprodução: Chape TV

Lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense por muito pouco não obteve a sua primeira vitória no torneio diante do América-MG. Na Arena Condá, a equipe abriu vantagem contra o Coelho, mas cedeu a igualdade nos acréscimos.

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Dentro do elenco, o clima é de confiança para que o time possa quebrar o jejum e iniciar uma recuperação no torneio nacional.

O capitão Anderson Leite, concedeu coletiva de imprensa e acredita que um triunfo pode melhorar muita coisa no ambiente.

‘Estamos incomodados com a nossa situação, mas não acomodados. Trabalhamos para que a vitória venha de maneira mais rápida. A vitória irá nos ajudar para o trabalho se torne mais leve no decorrer do Brasileiro. A gente se cobra muito. Creio que estamos mais próximos da vitória’, afirmou.