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futebol

Capitão, Anderson Leite fala sobre momento da Chape no Brasileirão

Referência do elenco, o atleta sente que a primeira vitória se aproxima do Verdão do Oeste...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 15:35

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 15:35
Crédito: Anderson Leite acredita na recuperação do time (Reprodução: Chape TV
Lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense por muito pouco não obteve a sua primeira vitória no torneio diante do América-MG. Na Arena Condá, a equipe abriu vantagem contra o Coelho, mas cedeu a igualdade nos acréscimos.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro do elenco, o clima é de confiança para que o time possa quebrar o jejum e iniciar uma recuperação no torneio nacional.
O capitão Anderson Leite, concedeu coletiva de imprensa e acredita que um triunfo pode melhorar muita coisa no ambiente.
‘Estamos incomodados com a nossa situação, mas não acomodados. Trabalhamos para que a vitória venha de maneira mais rápida. A vitória irá nos ajudar para o trabalho se torne mais leve no decorrer do Brasileiro. A gente se cobra muito. Creio que estamos mais próximos da vitória’, afirmou.
Na próxima rodada, a Chapecoense mede forças contra o Atlético-GO, fora de casa.

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