Cantillo tem lesão constatada e Corinthians segue preparação para enfrentar o Goiás

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treino preparatório para a partida diante do Goiás, que acontecerá na próxima segunda, às 20h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão-2020. A nota negativa do dia foi a lesão confirmada de Cantillo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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A atividade começou com um circuito de diferentes treinamentos: passes, marcação, movimentação, finalização e força. Depois, o técnico Vagner Mancini separou o elenco em três grupos e, no Campo 2 (José Ferreira Neto), promoveu enfrentamentos. O time com a posse de bola precisava marcar o gol, enquanto o adversário buscava recuperar a posse de bola e sair em transição. A terceira equipe esperava na outra metade do campo.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os trabalhos in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.O meio-campista Cantillo passou por avaliação médica e foi constatado um estiramento muscular do adutor da coxa direita. A previsão de retorno é de cerca de 15 dias. Portanto, ele está fora do duelo com o Goiás e deve perder também a partida diante do Botafogo, no dia 27 de dezembro. O colombiano, por ora, é o único desfalque por lesão para o jogo da próxima segunda-feira.

Em contrapartida, Jô está novamente à disposição de Vagner Mancini após cumprir suspensão contra o São Paulo. A tendência é que ele seja titular da equipe, apesar de o Timão ter jogado bem sem um centroavante de ofício. Quem deve sair é Léo Natel, que foi o jogador mais avançado do ataque.