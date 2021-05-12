Cantillo não se recupera de problema muscular e desfalca o Corinthians contra o Peñarol

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O meia Cantillo está fora do duelo entre Corinthians e Peñarol (URU), em Montevidéu, nesta quinta-feira (13), pela quarta rodada do grupo E Copa Sul-Americana. O jogador segue se recuperando de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, e nem viajou para a capital uruguaia.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogosEm tratamento, o colombiano tem seguido um cronograma especial de tratamento do problema físico, que o tirou dos últimos três jogos do Timão, contra Novorizontino e Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, e Sport Huancayo (PER), pela Sul-Americana.

Para a posição onde Cantillo atua, o técnico Vagner Mancini relacionou Roni, Xavier, Camacho e Adson. A tendência é que apenas dois deles iniciem como titular contra o Peñarol.