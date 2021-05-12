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Cantillo não se recupera de problema muscular e desfalca o Corinthians contra o Peñarol

Meia está em tratamento de um problema na coxa esquerda e nem viajou para Montevidéu...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 12:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 12:38
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O meia Cantillo está fora do duelo entre Corinthians e Peñarol (URU), em Montevidéu, nesta quinta-feira (13), pela quarta rodada do grupo E Copa Sul-Americana. O jogador segue se recuperando de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, e nem viajou para a capital uruguaia.
>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogosEm tratamento, o colombiano tem seguido um cronograma especial de tratamento do problema físico, que o tirou dos últimos três jogos do Timão, contra Novorizontino e Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, e Sport Huancayo (PER), pela Sul-Americana.
Para a posição onde Cantillo atua, o técnico Vagner Mancini relacionou Roni, Xavier, Camacho e Adson. A tendência é que apenas dois deles iniciem como titular contra o Peñarol.
Nesta temporada, o camisa 24 fez oito jogos, cinco como titular.

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