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Cantillo é convocado pela Colômbia e desfalca o Corinthians no Brasileiro

Volante do Timão substituirá Uribe, do Porto, que foi diagnosticado com COVID-19...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 16:16

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 16:16

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O volante Victor Cantillo foi convocado para defender a seleção colombiana nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, e desfalcará o Corinthans em duas rodadas do Campeonato Brasileiro. A Federação Colombiana de Futebol informou neste domingo a baixa de Matheus Uribe, diagnosticado com COVID-19, e chamou o meio-campista do Timão para a vaga.
TABELA>Veja como está a classificação do Campeonato Brasileiro
A Colômbia joga no dia 9 de outubro, contra a Venezuela, em casa, e também contra o Chile, no dia 13 do mesmo mês, no estádio do adversário. Desta forma, Cantillo é baixa certa no Corinthians de Dyego Coelho nos jogos contra o Ceará, pela 15ª rodada, e Athletico-PR, pela 16ª. As duas partidas são longe da Neo Química Arena.A convocação de Cantillo acontece justamente em um momento em que o volante estava em alta com o técnico Diego Coelho. Nos dois últimos jogos da equipe na temporada, o meio-campista foi titular e, inclusive, no último sábado, no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, o colombiano foi elogiado pela comissão técnica pelo seu desempenho na partida.
Cantillo é uma das principais contratações do Corinthians para 2020. O jogador chegou ao clube do Parque São Jorge com indicação do técnico Tiago Nunes, após boa passagem pelo Júnior Barranquilla, da Colômbia. Até aqui, o atleta tem 24 jogos pelo Timão e ainda não marcou gols.

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