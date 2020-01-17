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Cano projeta sucesso no Vasco: 'poder fazer o que fiz na Colômbia'

Centroavante é o único reforço cruz-maltino para a temporada e vai estrear já como titular neste domingo, contra o Bangu, em São Januário. Ele fez sucesso nos dois últimos anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 19:57

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 19:57

Cano é o único reforço do Vasco para a temporada 2020 até o momento Crédito: Carlos Gregório/Vasco
Sem ansiedade, mas com expectativa. Único reforço do Vasco até o momento, o centroavante Germán Cano falou pela primeira vez com a imprensa vestido com o uniforme do novo clube. Com a experiência que os 32 anos lhe dão, ele afirmou querer repetir o sucesso que teve no Independiente Medellín (COL), mas entende que o nível do futebol brasileiro é maior.
"As expectativas são muito grandes. É outro futebol, diferente do colombiano, mais dinâmico, mais rápido. Um nível acima. Espero poder fazer o que fiz na Colômbia, com a ajuda dos companheiros", disse o camisa 14, antes do treino desta sexta-feira, no CT do Almirante. Na Colômbia, Cano vem de 74 gols nos dois últimos anos.

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Aliás, o argentino recebeu camisa com o número citado das mãos do técnico Abel Braga numa apresentação somente aos veículos do clube, na última quinta-feira. A pendência que impossibilitava a regularização do jogador foi resolvida também nesta quinta. Assim, ele estreia pelo Cruz-Maltino neste domingo, contra o Bangu.
"Estou pronto. Quero estrear em São Januário e que corra tudo bem: que eu possa fazer gols e que o time possa ganhar", resumiu, contando também um pouco das referências que tem do passado vascaíno.
- É um time com um passado de muita história. Jogadores como Juninho, Romário, (Roberto) Dinamite... Espero poder entrar na história do Vasco também. Chegar aos títulos, que é o que a torcida merece - projetou.

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