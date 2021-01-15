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Cannavaro e equipe do Guangzhou Evergrande ficam presos em hotel por doze dias, diz jornal

Treinador da equipe chinesa foi centro de acidente diplomático no Catar após ficar preso com a sua equipe em hotel; clube diz que cumpriu os protocolos relativos ao Covid-19...

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 17:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2021 às 17:27
Crédito: Divulgação / Guangzhou Evergrande
O treinador Fabio Cannavaro foi envolvido em um grande acidente diplomático no em Doha, no Qatar. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Cannavaro e os jogadores do Guangzhou Evergrande ficaram presos em um hotel por doze dias.
Veja a briga no título italiano na tabela da Serie AOs doze dias no hotel teriam sido um suposto "castigo" da direção do Guangzhou Evergrande ao treinador e aos jogadores após a equipe perder a final do Campeonato Chinês para o Jiangsu Suning, em novembro, e ser eliminada para o Suwon Bluewings em dezembro na Liga dos Campeões Asiática.
A Gazzetta dello Sport revela que Cannavaro procurou a embaixada italiana para resolver a situação, alegando que havia sido sequestrado. O clube chinês, por sua vez, afirma que estava cumprindo os protocolos relacionados ao Covid-19.
Fabio Cannavaro está em sua segunda passagem pelo Guangzhou Evergrande, e desde que voltou ao clube chinês, em novembro de 2017, treinou o time em 112 ocasiões, vencendo um Campeonato Chinês e uma Supercopa da China.

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