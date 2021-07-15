futebol

Candidatura Inglaterra-Irlanda para Mundial de 2030 perde força

Incidentes ocorridos na final da Eurocopa no Wembley faz com que Espanha-Portugal largue na frente para receber a Copa do Mundo no ano do centenário...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 13:05

Crédito: FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP
Os acontecimentos vividos no Wembley no dia da final da Eurocopa entre Itália e Inglaterra faz com que a candidatura da Grã-Bretanha para receber a Copa do Mundo de 2030 perca força, segundo o "The Telegraph". Além de todos os incidentes racistas direcionados aos atletas da casa, o estádio foi alvo de invasão de torcedores antes da bola rolar.A Associação de Futebol irá convocar uma reunião nos próximos dias para avaliar o que aconteceu no Wembley e as consequências qus os fatos podem levar. Por outro lado, a Uefa já abriu um processo disciplinar, o que é considerado um golpe no objetivo de receber o Mundial.
Até o momento, há apenas quatro candidaturas oficiais, sendo Espanha-Portugal uma das favoritas para receber o evento. O jornal aponta que a influência de Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola, na Uefa também faz com que esta candidatura seja a principal do Velho Continente.
Segundo o periódico inglês, cerca de cinco mil pessoas entraram nos estádios sem ingresso. Além disso, houve muita confusão fora da arena e que resultou em pessoas feridas, como o pai do zagueiro Harry Maguire.

