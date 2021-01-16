Candidatos à presidência do Barcelona recusam contratação de Eric García em janeiro

A recusa dos candidatos à presidência do Barcelona em contratar Eric García em janeiro foi um balde d'água fria na direção e equipe técnica do clube catalão. De acordo com o "Mundo Deportivo", Ronald Koeman e sua equipe consideram um erro não assinar com o zagueiro, uma vez que já existe um acordo com o jogador.

A contratação de García é uma prioridade para Koeman, que sempre entendeu a situação financeira difícil do clube, mas que esperava que os candidatos ouvissem seus motivos. No entanto, todos descartaram a chegada do zagueiro em janeiro, ainda mais porque ele pode chegar de graça no final da temporada.O contrato de Eric García com o Manchester City termina no final desta temporada e o zagueiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Ele já expressou publicamente o desejo de não renovar com o clube inglês e seguir ao Barcelona. Em coletiva, Guardiola admitiu não saber qual será o futuro do zagueiro.