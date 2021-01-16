Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Candidatos à presidência do Barcelona recusam contratação de Eric García em janeiro
futebol

Candidatos à presidência do Barcelona recusam contratação de Eric García em janeiro

Decisão causou decepção em Ronald Koeman, que deseja contratar um zagueiro nesta janela de transferências. Espanhol pode chegar de graça ao final da temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2021 às 10:12

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 10:12

Crédito: MIKE EGERTON / POOL / AFP
A recusa dos candidatos à presidência do Barcelona em contratar Eric García em janeiro foi um balde d'água fria na direção e equipe técnica do clube catalão. De acordo com o "Mundo Deportivo", Ronald Koeman e sua equipe consideram um erro não assinar com o zagueiro, uma vez que já existe um acordo com o jogador.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
A contratação de García é uma prioridade para Koeman, que sempre entendeu a situação financeira difícil do clube, mas que esperava que os candidatos ouvissem seus motivos. No entanto, todos descartaram a chegada do zagueiro em janeiro, ainda mais porque ele pode chegar de graça no final da temporada.O contrato de Eric García com o Manchester City termina no final desta temporada e o zagueiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Ele já expressou publicamente o desejo de não renovar com o clube inglês e seguir ao Barcelona. Em coletiva, Guardiola admitiu não saber qual será o futuro do zagueiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre após perder o controle na BR 101, em Linhares
Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados