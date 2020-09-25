Candidato no São Paulo, Roberto Natel é diagnosticado com COVID-19

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Candidato à presidência do São Paulo nas eleições do fim deste ano, Roberto Natel foi diagnosticado com COVID-19 na última quinta-feira. Diante desta situação, o cartola cumprirá a recomendação médica e cancelou todos os seus compromissos de campanha agendados para os próximos dias.

O anúncio foi feito pelo staff de Natel nas redes sociais. De acordo com o comunicado, o candidato à presidência do Tricolor do Morumbi apresenta poucos sintomas da doença e está bem. Contudo, permanecerá em quarentena em sua residência na capital paulista até que seja liberado pelos médicos para retornar às atividades de sua campanha.

- Em virtude desse acaso e, principalmente, para proteger quaisquer outras pessoas, Roberto Natel irá adiar compromissos de campanha, tais como: eventos públicos, encontros com apoiadores, entrevistas e lives - escreveu a equipe de assessoria de Natel.