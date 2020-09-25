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Candidato no São Paulo, Roberto Natel é diagnosticado com COVID-19

Representante da Chapa 'Resgate Tricolor' passa bem, mas precisou cancelar compromissos de campanha e cumprirá quarentena em sua residência...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 13:27

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 13:27
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Candidato à presidência do São Paulo nas eleições do fim deste ano, Roberto Natel foi diagnosticado com COVID-19 na última quinta-feira. Diante desta situação, o cartola cumprirá a recomendação médica e cancelou todos os seus compromissos de campanha agendados para os próximos dias.
O anúncio foi feito pelo staff de Natel nas redes sociais. De acordo com o comunicado, o candidato à presidência do Tricolor do Morumbi apresenta poucos sintomas da doença e está bem. Contudo, permanecerá em quarentena em sua residência na capital paulista até que seja liberado pelos médicos para retornar às atividades de sua campanha.
- Em virtude desse acaso e, principalmente, para proteger quaisquer outras pessoas, Roberto Natel irá adiar compromissos de campanha, tais como: eventos públicos, encontros com apoiadores, entrevistas e lives - escreveu a equipe de assessoria de Natel.
- Entretanto, gozando de quadro estável e saúde razoável, Roberto Natel insiste em manter seus vínculos de planejamento, estudos e estratégias para o futuro do São Paulo Futebol Clube nesse período.As eleições que definirão o novo presidente do São Paulo acontecem no fim deste ano. Atual presidente, Leco não pode concorrer à reeleição e, por isso, não disputará o pleito. Roberto Natel é o representante da chapa 'Resgate Tricolor'. O outro candidato é Julio Casares, da 'Juntos pelo São Paulo'. O vencedor assume no início da próxima temporada.

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