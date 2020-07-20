Candidato do Benfica critica contratação de Jorge Jesus

Crédito: Instagram/João de Deus

O candidato à presidência do Benfica, Rui Gomes da Silva, criticou a contratação de Jorge Jesus por Luís Filipe Vieira, atual mandatário do clube português. Em artigo no “Novo Blog Geração Benfica”, o personagem afirmou que caso fosse eleito, não contrataria o ex-técnico do Flamengo devido ao modo como saiu do clube para o Sporting há cinco anos.

- Todos sabem que Jorge Jesus não seria o treinador que eu escolheria para o Benfica. Não digo por questões técnicas ou táticas, mas sim pela forma como nos tratou e se referiu ao clube, quando aceitou fazer parte de uma estratégia anti-Benfica. Há tão bom ou melhores treinadores no mundo. Uma atitude de desespero que se encontra o presidente do Benfica de escolher aquele que nos atacou e que foi atacado, inclusive com um processo de 14 milhões de euros (R$ 85 milhões, na cotação atual).

Rui Gomes da Silva também fez ataques ao presidente por conta dos valores envolvidos na negociação e do processo movido contra Jorge Jesus em 2015, mas que foi esquecido em 2018.

- O desespero de Vieira custa 40 milhões de euros (R$ 244 milhões). 14 milhões de um processo que desistiu sem nunca se entender o motivo e agora 26 milhões de euros (R$159 milhões) para o treinador e todo o resto que nos chega do Flamengo. Sem contar com o médico (Tannure), que parece não querer vir.