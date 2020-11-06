Candidato à presidência do São Paulo, Casares visita Caboclo na CBF

Candidato à presidência do São Paulo, Julio Casares visitou a sede da CBF na tarde da última quinta-feira. O cartola teve um almoço com Rogério Caboclo - presidente da entidade máxima do futebol brasileiro - e teve um bate-papo sobre o futuro do esporte no país. José Eduardo Pimenta, ex-presidente do Tricolor e aliado de Casares nas eleições, também participou do encontro.
Casares disputa a presidência do São Paulo com Roberto Natel. As eleições que definirão o próximo presidente da diretoria executiva do clube do Morumbi estão marcadas para dezembro deste ano. Torcedor do Tricolor e conselheiro vitalício do clube, Caboclo está no comando da CBF desde 2018 e aproveitou a visita de Casares ao Rio de Janeiro para recebê-lo em seu escritório.
- Quero agradecer a recepção que tive do presidente Rogério aqui na CBF e dizer que ficamos muito satisfeitos de conhecer tudo o que é feito. Quando a gente vem aqui, ouve e sente na pele o que é o produto futebol brasileiro, a nossa responsabilidade, como grandes clubes, aumenta demais - afirmou Casares em entrevista ao site da CBF.
Casares atuou diretamente no marketing do São Paulo de 2004 a 2015, quando deixou o cargo. O cartola é o candidato da chapa 'Juntos pelo São Paulo' e enfrenta Roberto Natel do grupo 'Resgate Tricolor'. O próximo presidente do clube do Morumbi assume em janeiro de 2021 e encerra seu mandato ao fim da temporada 2024.