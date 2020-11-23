Candidato a presidência do Corinthians, Gobbi chama atual gestão de amadora

Crédito: Alan Morici/Divulgação

Candidato à presidência do Corinthians, Mário Gobbi Filho foi o convidado no domingo (22) do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta. Ele teceu comentários negativos à atual diretoria do clube e ainda revelou uma conversa com o ex-presidente do Flamengo entre 2013 e 2018, Eduardo Bandeira de Mello.

- O Corinthians precisa mudar o modelo de gestão. Eu voltei para isso. Eu não sou contra esse ou aquele, não sou contra pessoas. Eu estou convicto de que a solução para o clube é um modelo novo de gestão. O Corinthians, como 98% dos clubes do Brasil, mantém uma gestão amadora, uma confraria de amigos- declarou o candidato da chapa "Reconstrução Corinthiana".

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Ele foi além e disse querer que o clube seja referência mundial. - O Corinthians precisa de uma gestão profissional, com nomes extremamente profissionais, e apolítica, onde se atue somente com princípios administrativos. Eu quero que o Corinthians seja um clube saneado financeiramente. São dois objetivos: que o Corinthians seja um protagonista permanente do futebol mundial e, como é um clube, que ele dê um lazer de excelência aos seus sócios.Na entrevista, o candidato à presidência comunicou que manteve conversas com Eduardo Bandeira de Mello para entender o modelo implementado pelo ex-mandatário rubro-negro. - O primeiro ato que eu fiz foi foi conversar com o presidente Bandeira de Mello sobre o que ele fez no Flamengo. E são essas as propostas que estão nas redes sociais, o que o Flamengo fez. Perguntei como deram o passe para ele fazer isso.

Ainda sobre o diálogo com Bandeira de Mello, ele acrescentou. - As pessoas são imediatistas, acham que a dívida de R$ 1 bilhão vai ser resolvida em seis meses, ou que o candidato vai bater a varinha mágica e resolver os problemas. Ele me contou as amarguras que passou no Flamengo, e eu me recordo que ele foi achincalhado. Mas ninguém foi bater palmas na casa dele pela situação que ele deixou o clube. O Corinthians está no seguinte pé: ou você o salva, vai saneando, colocando uma gestão profissional, ou daqui a pouco não vai ter mais Corinthians.