Candidato à presidência do Conselho, Olten Ayres vê 'mistura de forças' na eleição do São Paulo

As críticas ao presidente Leco têm sido comuns na corrida eleitoral do São Paulo. As duas chapas que disputarão o pleito fogem do rótulo de "situação" e falam em fazer transformações no clube. Olten Ayres de Abreu, candidato à presidência do Conselho Deliberativo na chapa "Juntos pelo São Paulo" e opositor antigo de Leco, vê uma mistura de forças políticas se desenhando. Leco não pode se reeleger e ainda não manifestou apoio a nenhum lado.
Ele e Julio Casares, candidato à presidência pela mesma chapa, inclusive, pertenciam a grupos diferentes e agora encabeçam o que chamam de "coalizão". Do outro lado, uma convenção marcada para 8 de agosto definirá se o candidato à presidência será Marco Aurélio Cunha, Roberto Natel ou Sylvio de Barros. O postulante à presidência do Conselho, portanto rival direto de Olten, já é nome de consenso: Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa, filho do ex-presidente Marcelo Portugal Gouvêa, morto em 2008.