Candidato à presidência do Conselho, Olten Ayres vê 'mistura de forças' na eleição do São Paulo

As críticas ao presidente Leco têm sido comuns na corrida eleitoral do São Paulo. As duas chapas que disputarão o pleito fogem do rótulo de "situação" e falam em fazer transformações no clube. Olten Ayres de Abreu, candidato à presidência do Conselho Deliberativo na chapa "Juntos pelo São Paulo" e opositor antigo de Leco, vê uma mistura de forças políticas se desenhando. Leco não pode se reeleger e ainda não manifestou apoio a nenhum lado.