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Candidato à presidência do Conselho, Olten Ayres vê 'mistura de forças' na eleição do São Paulo

Integrante da chapa que tem Julio Casares como candidato à presidência é crítico de Leco e diz que desequilíbrio nas finanças será o maior problema deixado pela gestão atual...
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Publicado em 

13 jul 2020 às 11:00

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Julio Casares e Olten Ayres no lançamento do plano de gestão, feito pela internet (Imagem: Reprodução
As críticas ao presidente Leco têm sido comuns na corrida eleitoral do São Paulo. As duas chapas que disputarão o pleito fogem do rótulo de "situação" e falam em fazer transformações no clube. Olten Ayres de Abreu, candidato à presidência do Conselho Deliberativo na chapa "Juntos pelo São Paulo" e opositor antigo de Leco, vê uma mistura de forças políticas se desenhando. Leco não pode se reeleger e ainda não manifestou apoio a nenhum lado.
Ele e Julio Casares, candidato à presidência pela mesma chapa, inclusive, pertenciam a grupos diferentes e agora encabeçam o que chamam de "coalizão". Do outro lado, uma convenção marcada para 8 de agosto definirá se o candidato à presidência será Marco Aurélio Cunha, Roberto Natel ou Sylvio de Barros. O postulante à presidência do Conselho, portanto rival direto de Olten, já é nome de consenso: Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa, filho do ex-presidente Marcelo Portugal Gouvêa, morto em 2008.

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