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Candidato à presidência do Barcelona descarta contratação de Neymar caso vença eleição: 'Fora dos planos'

Víctor Font disse que jogador não se encaixa financeiramente nas pretensões do clube catalão e disparou contra Josep Maria Bartomeu, que renunciou ao cargo em outubro...
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Publicado em 

16 nov 2020 às 18:11

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 18:11

Crédito: AFP
Um dos favoritos ao cargo de presidente do Barcelona, Víctor Font afirmou que Neymar não está em seus planos caso vença o pleito no clube catalão, que deve ocorrer em janeiro de 2021. Em entrevista ao jornal "Sport", o candidato justificou o motivo pelo qual não deseja contratar o brasileiro.
+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL- Institucionalmente, Neymar não se encaixa nos meus planos. Isso se dá por motivos econômicos e pelo fato de ele ter processado o clube, nos deixando perdidos dias antes de começar uma temporada - afirmou o empresário de 48 anos.
Apesar da recusa, o candidato afirmou que o brasileiro se encaixaria no time espanhol, mas disparou contra a atual direção blaugrana. Em outubro, Josep Maria Bartomeu renunciou ao cargo após ser muito criticado pela gestão à frente do Barcelona.

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