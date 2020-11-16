Candidato à presidência do Barcelona descarta contratação de Neymar caso vença eleição: 'Fora dos planos'

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Um dos favoritos ao cargo de presidente do Barcelona, Víctor Font afirmou que Neymar não está em seus planos caso vença o pleito no clube catalão, que deve ocorrer em janeiro de 2021. Em entrevista ao jornal "Sport", o candidato justificou o motivo pelo qual não deseja contratar o brasileiro.

+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL- Institucionalmente, Neymar não se encaixa nos meus planos. Isso se dá por motivos econômicos e pelo fato de ele ter processado o clube, nos deixando perdidos dias antes de começar uma temporada - afirmou o empresário de 48 anos.